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Aliağa Belediyesi Ağustos Meclisi Toplandı - Son Dakika

Aliağa Belediyesi Ağustos Meclisi Toplandı

04.08.2021 08:57
Aliağa Belediyesi Ağustos Meclisi Toplandı, System.String[]

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Başkan Serkan Acar, toplantı sonunda son günlerde yaşanan yangın felaketlerine ilişkin yaptığı konuşmasında, "Cennet vatanımızı birileri cehenneme çevirmeye çalışıyor. Lakin bu millet tarih boyunca pek çok badireler atlatmıştır. Allah'ın izniyle bu badireyi de atlatacağız" dedi.

Belediye Meclis Salonu'nda 6-9 Temmuz 2021 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayan toplantı başkanlıktan gelen 140 maddelik önergenin oylanmasıyla devam etti. Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında ilk 130 maddede yer alan; Aliağa Merkez ve Horozgediği Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi 'ne ilişkin vatandaşların askı süresi içinde yapmış olduğu itirazlar, İmar Komisyonuna havale edildi. 131-135 ve 139.Maddeler İmar Komisyonuna, 132, 133, 134, 136 ve 137. Maddeler İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna, 138.Madde Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Tek maddeden oluşan Komisyon Raporunun ise komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

ALİAĞA BELEDİYESİ'NDEN HAYVANLARI ZARAR GÖREN KÖYLÜLERE YARDIM

Yangınlarda hayvanları zarar gören köylülere, bütçelerine katkı sağlamak amacıyla, Aliağa Belediyesi tarafından 50 koyun, 50 keçi ve 10 düve yardımı yapılması hususunu içeren gündem dışı önerge oy birliği ile kabul edildi.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "HEPİMİZİN İÇİ YANIYOR, HEPİMİZİN CANI ACIYOR"

Sel felaketinin ardından ülke olarak yangın felaketiyle mücadele içerisinde olduklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, son günlerde ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar hakkında şunları söyledi: "Yangın felaketlerinde, devlet kurumlarımız, Aliağa Belediyesi dahil birçok belediye, sivil toplum kuruluşu, gönüllü vatandaşlarımız mücadele için yangın bölgesine gitti. Ellerinden geldiğince söndürme ve soğutma çalışmalarına destek veriyorlar. Yangınla mücadele veren vatandaşlarımıza, kurumlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Hepimizin içi yanıyor, hepimizin canı acıyor. Bu mücadelede hayatlarını kaybeden görev şehitlerimiz ile yine yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cennet vatanımızı birileri cehenneme çevirmeye çalışıyor. Lakin bu millet tarih boyunca pek çok badireler atlatmıştır. Allah'ın izniyle bu badireyi de atlatacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Buradan bir şeyler çıkarmak isteyen her kimse, hangi güçler bu yangınları çıkarıyor ise bilmelidir ki vatanımız üzerinde oynanan her bir oyun milletimizi daha da kenetlendirmektedir. Hep birlikte mücadele ederek, birlik ve beraberlik içinde bu felaketlerden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Allah, milletimize, devletimize, vatanımıza bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Ülkemize geçmiş olsun"

Aliağa Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ikinci birleşimin 6 Ağustos 2021 Cuma günü saat 18.00'ye yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi Ağustos Meclisi Toplandı - Son Dakika


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