Üye Girişi
Aliağa Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Aliağa Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

24.08.2021 13:58
Aliağa Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Aliağa Belediyesi yaz ayı başında Çıtak Mahallesi'nden başlattığı 2021 yılı asfaltlama çalışmalarını tanker garajı bölgesinde sürdürdü.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan plan ve program dahilinde hareket eden ekipler, kent genelinde deforme olmuş tüm cadde ve sokaklara sıcak asfalt serimi yaparak yolları yaya ve araç trafiği için konforlu hale getiriyor. Yaz döneminde başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar barınak yolu, Çıtak Mahallesi bağlantı yolu, Yeni Mahalle'de Vuslat Caddesi, 1400, 1402, 1404, 1405, 1414, 1417 sokaklara ve son olarak da tanker garajı yoluna toplam 14 Bin 620 ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

TANKER GARAJI YOLU MODERN GÖRÜNÜME KAVUŞTURULDU

Belediye ekipleri, program dahilinde Necmettin Giritlioğlu Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan ve tanker giriş çıkışını sağlayan yolun asfalt serimini gerçekleştirdi. İlk etapta 620 metre uzunluğundaki yolun tamamının altyapısı asfalt dökümüne hazır hale getirildi. Sıcak asfaltla kaplanan yol, modern bir görünüme kavuşturuldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, bin 100 ton sıcak asfalt seriminin yapıldığı çalışmaları yerinde inceledi.

ASFALT SERİMİ PROGRAM DAHİLİNDE DEVAM EDECEK

Belediye Ekipleri tanker garajı yolunun asfaltlanmasının ardından tespit edilen Yeni Mahalle'de Değirmendere ve Zübeyde Hanım Caddesi, 1403-1424-1426-1427 sokaklar, Güzelhisar Caddesi, Nene Hatun Caddesi, Yeni Şakran Mahallesi'de Namık Kemal ve Kazım Dirik Caddeleri, Atatürk Mahallesi'de Beyazıt, Vali Mithat Paşa Caddesi, Güneş, İsmet Demir, Hasan Mirasçı, Yeni, 341 ve 361 sokakların asfaltlamasını gerçekleştirecek.

2021 YILINDA 14 BİN 620 TON SICAK ASFALT SERİLDİ

Asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale Takımı Kontrol Şefi Gülderen Özüok, "Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda, Başkanımız Serkan Acar'ın talimatları çerçevesinde asfaltlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta, Aliağa'mızda tanker giriş çıkışını sağlayan yolun asfaltlamasını gerçekleştirdik. Bu yıl içinde bugüne kadar 14 bin 620 ton sıcak asfalt serimi yaptık. Aliağa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Ekipleri, Aliağa Belediyesi, Tanker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı
Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı 13:33 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz 13:06 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi 12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi
12:23 "Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı, 11:49 Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı,

Son Dakika Haberleri
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı
13:37 Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
12:46 Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu
12:42 Burak Deniz ve Didem Soydan denizde aşk tazeledi
12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi
Acunmedya Akademi ilk mezunlarını verdi! Acun Ilıcalı, tüm öğrencilere staj imkanı sundu Acunmedya Akademi ilk mezunlarını verdi! Acun Ilıcalı, tüm öğrencilere staj imkanı sundu         
14:24
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı         
13:52
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu         
12:46
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım         
11:41
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi         
10:13
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Oyuncu Celil Nalçakan, Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına         
09:56
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı         
00:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 14:36:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement