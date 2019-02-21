Aliağa Belediyesi, Binlerce Aliağalıyı Çanakkale'ye Götürecek

İzmir'de Aliağa Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale şehitliğine ziyaret düzenleyeceğini bildirdi.

İzmir'de Aliağa Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale şehitliğine ziyaret düzenleyeceğini bildirdi. Şehitlik ziyaretine katılmak isteyen vatandaşların, kayıt için Aliağa Belediyesi giriş katında hizmet veren Hilal Masa Birimine kimlik fotokopileri ile şahsen müracaat edebileceği kaydedildi.



Geleneksel hale gelen ve geçtiğimiz yıl 3 bin 500 kişiyi Çanakkale şehitliğine götüren Aliağa Belediyesi, bu yıl da binlerce Aliağalıyı şehitliğe götürecek. 10 Mart Pazar günü "Aliağa'dan Çanakkale'ye, Ecdada Minnete" sloganıyla düzenlenecek olan şehitlik ziyareti ile Aliağalılar, büyük destanın yazıldığı topraklarda tarihe yeniden tanıklık edecek.



Günü birlik ziyaret ile tarihe yolculuk yapacak olan Aliağalılar, 09 Mart Cumartesi gecesi saat 23.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak burada kendilerini bekleyen otobüsler ile saat 01.00'de Çanakkale'ye hareket edecek. Şehitlik ziyaretine dış mahallelerden katılacak olan vatandaşlar için ise toplanma alanına ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.



Çanakkale'de gün boyu sürecek olan program çerçevesinde Aliağalılar; Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyaları, Mecidiye Tabyaları, Mecidiye Şehitliği ve Seyit Onbaşının Görev Yaptığı Top ve Anıt, Gerçek Şehit Mezarlıklarının Olduğu Şahindere Şehitliği, Zığındere Hastane Şehitliği, Seddülbahir Ertuğrul Tabyaları, Ertuğrul Koyu ve Yahya Çavuş Şehitliği, Arıburnu Anzak Koyu, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bomba Sırtı Bölgesi, 57.Alay Şehitliği ve Kesikdere Şehitliğini ziyaret edecek. Yapılacak ziyaretlerle Çanakkale ruhunu yaşayacak Aliağa kafilesi pazar gecesi 01.30'da Aliağa'ya dönüş yapacak. Çanakkale şehitlik ziyaretine katılmak isteyen Aliağalıların, Aliağa Belediyesi giriş katında hizmet veren Hilal Masa Birimine kimlik fotokopileri ile şahsen müracaat edebilecek. Helvacı ve Yeni Şakran'da ikamet eden vatandaşlar da, Aliağa Belediyesi Hizmet Binalarında faaliyet gösteren Hilal Masa Birimine başvuru yapabilecek. Vatandaşlar ayrıca, 153 numaralı Hilal Masa hattından bilgi edinebilecek. - İZMİR

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