Aliağa Belediyesi biyosidal ürün alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi biyosidal ürün alacak - Son Dakika

Aliağa Belediyesi biyosidal ürün alacak

6 saat önce

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, biyosidal ürün alımı için ihaleye çıkıyor.

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Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, biyosidal ürün alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.


Uçkun Ec/Dc (Taşra) 900 Litre, Uçkun Ec (Şehir İçi Kullanım) 500 Litre, Sivrisinek Biyolojik Lavrasit 500 Litre, Karasinek Igr Lavrasit 250 Litre, Karasinek Residuel 300 litre ürün alımını kapsayan ihale 5 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Yüklenici firma sözleşme imzalanmasından sonra 30 gün içerisinde ürünleri Park ve Bahçeler Müdürlüğüne peyderpey teslim edecek. İstekliler ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.


Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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