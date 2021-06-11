Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Meclisi 2.Birleşimi Yapıldı - Son Dakika

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi 2. Birleşimi bir sonraki oturumun 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 18. 00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

Toplantıda, ilk birleşimde İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarına gönderilen 4 madde meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. İmar planı değişikliği ve kiralama hususlarını içeren maddeler tek tek oylandı.

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