Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Meclisi 2.Birleşimi Yapıldı - Son Dakika

Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı 8 Haziran 2021 tarihli meclis tutanağının okunup oylanmasıyla başladı.
Toplantıda, ilk birleşimde İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarına gönderilen 4 madde meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. İmar planı değişikliği ve kiralama hususlarını içeren maddeler tek tek oylandı.
Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi 2. Birleşimi bir sonraki oturumun 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 18. 00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.
Kaynak: Habermetre
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