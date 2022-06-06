Aliağa Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum, 5 ve 6 Mayıs 2022 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürünün ihdas edilmesi, trampa ve kamulaştırma, 1 Adet 1.Dereceli Başkan Yardımcısı kadrosunun ihdas edilmesi, Şanlıurfa Harran Belediyesi ile Aliağa Belediyesi'nin kardeş belediye olması hususları meclis üyelerince görüşülecek. Ardından 2 maddeden oluşan komisyon raporları oylanacak.

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Meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr 'den ve Aliağa Belediyesi webtv'nin