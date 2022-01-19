Aliağa Belediyesi, işaret dili kursu açacak - Son Dakika

Aliağa Belediyesinin işitme engelliler ile kolay ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Gençlik Merkezinde 1 Şubat'ta başlayacak kurs, 31 Mayıs'ta sona erecek.
Kursta alanında uzman işaret dili tercümanları, salı ve perşembe günleri 10.30-12.30 saatleri arasında yapılacak derslerde işaret dili öğretecek.
Kursa katılmak isteyenler Aliağa Gençlik Merkezinin "0232 616 70 71" numaralı telefonundan ya da ASEV Öğrenci İşlerine başvurarak bilgi alabilecek.
Kaynak: AA
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