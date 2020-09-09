Aliağa Belediyesi kiracılarına kira artışı yapmayacak - Son Dakika

Aliağa Belediyesi kiracılarına kira artışı yapmayacak

İzmir'in Aliağa ilçesinde, mülkiyeti belediyeye ait olan ve kiraya verilen taşınmazlarda faaliyet gösteren işletmelerin 2020 yılı kira sözleşmelerinde, pandemi nedeniyle artış yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Aliağa Belediyesi kiracılarına kira artışı yapmayacak, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, mülkiyeti belediyeye ait olan ve kiraya verilen taşınmazlarda faaliyet gösteren işletmelerin 2020 yılı kira sözleşmelerinde, pandemi nedeniyle artış yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Aliağa Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 4 Ağustos 2020 tarihli meclis tutanakları okunup oylandı. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

Toplantıda, mülkiyeti belediyeye ait olan ve kiraya verilen taşınmazlarda faaliyet gösteren veya faaliyetlerini durduran işletmelerle ilgili karar alındı.

Korona virüsü pandemisi nedeniyle işletmelerin 2020 yılı sözleşmelerinde kira artışının yapılmamasını öngören madde ile ilgili konuşan Başkan Serkan Acar, "Konuyla ilgili geçmişte bir öteleme yapmıştık; ama yasal süreler doldu. Onu dışında kira sözleşmesi sona eren belediyemizin kiracılarının yeni sözleşme süreçleri başladı. Bizde bu süre zarfında Hazine ve Milli Emlak'ın aldığı kararı belediye şirketlerimizde, iştiraklerimizde ve belediyemiz kiracılarına uygulama arzusundayız. Şuan zor bir süreç geçiren esnafımızı, tekrar bir zamla bunaltmayalım diye bunu ötelemek için meclis kararına ihtiyaç duyuyoruz" dedi. Acar'ın konuşmasının ardından söz konusu madde, oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan, Aliağa Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğinde yapılan Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin proje maliyeti ve kaba inşaatının yapımında kullanılmak üzere ALOSBİ'nin belediyeye yapmak istediği şartlı bağış konusu da görüşüldü. 12 milyon TL şartlı bağışın kabulü, işlemlerin yürümesi ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Serkan Acar'a meclis üyeleri tarafından yetki verildi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi kiracılarına kira artışı yapmayacak - Son Dakika

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