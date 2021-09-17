Aliağa Belediyesi Kış Spor Okullarına başvurular 20 Eylül'de başlıyor

Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen kış spor okullarına kayıtların 20 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacağı, kayıtların 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona ereceği bildirildi. Kurslara katılmak isteyen çocuklar müracaatlarını, Aliağa Gençlik Merkezine yapabilecek.

Çocukların okul dışında kalan zamanlarını verimli değerlendirmeleri ve sportif becerilerini artırabilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte '2021-2022 Kış Spor Okulları' dönemini de başlatıyor. Aliağa Belediyesi tarafından açılacak spor okullarında çocuklar, alanında deneyimli spor antrenörleri eşliğinde istedikleri branşta spor yapma imkanı bularak, kendilerini hem zihinsel hem de bedensel olarak geliştirebilecek.

Aliağa Belediyesi Spor Tesisleri ve Aliağa Gençlik Merkezinde verilecek kurslarda çocuklar; futbol (2010-2014 doğumlular), voleybol (2010-2014 doğumlular), karate (2010-2015 doğumlular), basketbol (2010-2014 doğumlular), güreş (2010-2013 doğumlular) ve jimnastik (2014-2018 doğumlular) branşlarında eğitim görecek.

Aliağa Gençlik Merkezine yapılacak başvurularda yoğunluğun oluşmaması adına kayıt tarihleri şu şekilde planlandı:

20-21 Eylül futbol, güreş, karate, 22-23 Eylül basketbol, jimnastik, voleybol, 24 Eylül plates, aerobik - İZMİR