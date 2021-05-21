Aliağa Belediyesi Mayıs ayı meclisi ikinci birleşimi yapıldı - Son Dakika

Aliağa Belediyesi Mayıs ayı meclisi ikinci birleşimi Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplandı. İlk birleşimde komisyonlara havale edilen raporların yer aldığı meclis gündeminde 7 madde yer aldı.

Aliağa Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Aliağa Belediyesi 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Kararı komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi. 2020 Mali Yılı Bütçe Giderleri; 166 milyon 390 bin 839 lira 99 kuruş, Bütçe Tahsilatı ise 156 milyon 566 bin 105 lira 69 kuruş olarak onaylandı. Ayrıca ilk birleşimde komisyonlara havale edilen trampa, imar planı değişiklikleri, kiralama ve Helvacı eski belediye binasının Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılması amacıyla Sağlık Bakanlığına tahsisi gibi hususlar oylamaya sunuldu.

Toplantı, bir sonraki oturumun 8 Haziran 2021 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu. - İZMİR