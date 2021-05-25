Aliağa Belediyesi'nden Antik Kent Külliyatı - Son Dakika

Aliağa Belediyesi'nden Antik Kent Külliyatı

25.05.2021 10:56
Aliağa Belediyesi'nden Antik Kent Külliyatı, System.String[]

İzmir'de Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Aiolis'in 12 antik kentlerinden olan Myrina ve Gryneion'da gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları, Aliağa Belediyesi'nin katkılarıyla kitap olarak yayınlanıyor.

Myrina- Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Tisna Antik Kenti Yüzey Araştırması, Aigai Antik Kenti Arkeolojik Kazılarını destekleyen Aliağa Belediyesi, bu alanda yayınladığı kitaplarla da adeta rekora koşuyor. Son yıllarda birbiri ardına Arkeoloji alanında yayınları bilim dünyasına kazandıran Aliağa Belediyesi, bu alanda en çok yayın yapan yerel yönetimlerin başında geliyor.

3. CİLTTE APOLLON TAPINAĞININ YERİNİ ARAMAYA YÖNELİK ARKEOJEOFİZİK ARAŞTIRMA SONUÇLARINI İÇERİYOR

Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 1. cildi 2017 yılında 321 sayfa olarak akademisyenler Murat Çekilmez ve Emel Dereboylu Poulain editörlüğünde, 2. cilt ise 2018 yılında 451 sayfa olarak Murat Çekilmez, Emel Dereboylu Poulain ve Emre Erdan editörlüğünde yayınlandı. Serinin 3. Cildi ise Mayıs ayında yayınlandı. Yayınlanan 3. Ciltte Antik Kaynaklarda Gryneion Antik Kentinde olduğu belirtilen Apollon tapınağının yerini aramaya yönelik yapılan arkeo-jeofizik çalışmaları detaylı olarak bilim dünyasına ve okuyuculara sunuluyor.

ALİAĞA KENT KİTAPLIĞI'NIN 15.YAYINI: MYRİNA GRYNEİON 3.CİLT

Aliağa Kent Kitaplığının 15. Eseri olarak yayınlanan "Myrina ve Gryneion 3- Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarılması Çalışmalarında Gryneion Antik Kenti Sahasında Arkeojeofizik Araştırmalar" adlı 160 sayfalık eser İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Çekilmez ve İstanbul Üniversitesi'nden Jeofizik Mühendisi Fevzi Avcı tarafından hazırlandı. Arkeoloji ve tarih meraklıları Myrina ve Gryneion 3.Cilt kitabını 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden edinebilecek.

MYRİNA VE GRYNEİON 4.CİLT DE GELİYOR

Aliağa Belediyesi, Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 4. Cildini ise 2021 yaz aylarında yayınlayacak. Serinin son yayını olarak olan 4. Ciltte bölgedeki antik kentlerde 1880 ve 1882 yıllarında yabancılar tarafından bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar, yurt içi ve yurt dışındaki müzelerde yer alan pişmiş topraktan heykelcik örnekleri değerlendirilecek. Yayında Bergama Müzesi'ndeki Myrina eserlerinin açıklamalı görselleri, heykeller ve sikkeler de ilk kez yayınlanmış olacak.

İstanbul Üniversitesi, Aliağa Belediyesi, Arkeoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi'nden Antik Kent Külliyatı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek! Pilot il Aydın seçildi BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek! Pilot il Aydın seçildi Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü

Son Dakika Haberleri
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:10 Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
10:57 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı
10:38 Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
10:10 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var
10:08 Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu
Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı         
11:24
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı         
11:04
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı         
10:58
Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor         
10:39
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz         
09:28
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim Bakan Soylu'dan Mehmet Ağar'ın dayısıyla ilgili çarpıcı sözler: Belimde silahla 3 ay geçirdim         
00:29
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 11:31:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa Belediyesi'nden Antik Kent Külliyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement