Aliağa Belediyesi'nden kitapseverlere dijital kitap hizmeti - Son Dakika

Aliağa Belediyesi'nden kitapseverlere dijital kitap hizmeti

30.04.2021 14:06
Aliağa Belediyesi'nden kitapseverlere dijital kitap hizmeti, System.String[]

Aliağa Kent Kitaplığı'nın 13.Yayını 156 sayfalık 'Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi' kitapseverlerden gelen yoğun talep üzerine yeniden dağıtıma çıkıyor.

Aliağa Kent Kitaplığı'nın 13.Yayını 156 sayfalık 'Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi' kitapseverlerden gelen yoğun talep üzerine yeniden dağıtıma çıkıyor. Anadolu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mayası olan Yörüklerin tarihini konu alan eser, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak dağıtıma sunulacak.

Aliağa ve çevresindeki bin yıllık Yörük kültürünü araştırmak, öğrenmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak için Aliağa Belediyesi'nin kültür yayınları dahilinde hazırlanan 'Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi' eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı.

Aliağa Kent Kitaplığı'nın nadide eserlerinden olan kitap sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor.

KİTAPSEVERLERE DİJİTAL KİTAP HİZMETİ

Aliağa Belediyesi'nin son 7 yılda Aliağa Kent Kitaplığı'na kazandırdığı 14 dev eserin PDF, E-kitap, görme engelli vatandaşlar için ise sesli e-kitap dinle uygulamaları Belediyenin resmi sayfasında kitapseverlerin hizmetine sunuluyor. Dijital kitap uygulamaları, özellikle pandemi süresince hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında tüm kitapseverlere büyük kolaylık sağlıyor. Kitapseverler, evlerinde kaldıkları süreyi Aliağa Belediyesi'nin dijital kitap uygulamaları sayesinde keyifli bir şekilde geçiriyor.

ALİAĞA BELEDİYESİ'NDEN DİJİTAL KÜTÜPHANE

E-kitap oku ve sesli e-kitap dinle uygulamalarına ilk günden yoğun ilgi gösteren kitapseverler Aliağa Kent Kitaplığı serisinde yer alan ; "Aliağa'nın Antik Kentleri", "Aliağa Çevresi İle Birlikte Güzelhisar", "Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 1. Cilt", "1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri", "İlk Çağ'dan 21.Yüzyıla Aliağa Tarihi", "Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2. Cilt", "Aliağa Coğrafya Atlası", "Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16.yüzyılda Güzelhisar", "Aliağa Çocuk Oyunları", "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi", "Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler", "Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu", "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi", "Tisna-1 Tisna Antik Kentinde İlk Araştırmalar ve Gözlemler" adlı eserleri https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak görüntüleyebilir veya mobil cihazlarına dijital olarak indirebilirler. Görme engelli vatandaşlar ise yine aynı link üzerinden sesli e-kitap uygulamasına ulaşabilirler.

Aliağa Belediyesi'nden kitapseverlere dijital kitap hizmeti

Türkiye Cumhuriyeti, Aliağa Belediyesi, Yörükler, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi'nden kitapseverlere dijital kitap hizmeti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge: Toplumsal olaylarda polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydetmek artık yasak Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge: Toplumsal olaylarda polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydetmek artık yasak Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu         
14:11
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz         
13:35
İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor         
13:00
Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum         
12:49
Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak         
12:19
Ara kanama şikayeti olan kadınlar dikkat! Uzman isim Ara kanama şikayeti olan kadınlar dikkat! Uzman isim "Muayene şart" diyor         
12:04
Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti         
11:55
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 14:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa Belediyesi'nden kitapseverlere dijital kitap hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement