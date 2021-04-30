Aliağa Belediyesi'nden kitapseverlere dijital kitap hizmeti - Son Dakika

Aliağa Kent Kitaplığı'nın 13.Yayını 156 sayfalık 'Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi' kitapseverlerden gelen yoğun talep üzerine yeniden dağıtıma çıkıyor. Anadolu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mayası olan Yörüklerin tarihini konu alan eser, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak dağıtıma sunulacak.

Aliağa ve çevresindeki bin yıllık Yörük kültürünü araştırmak, öğrenmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak için Aliağa Belediyesi'nin kültür yayınları dahilinde hazırlanan 'Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi' eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı.

Aliağa Kent Kitaplığı'nın nadide eserlerinden olan kitap sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor.

KİTAPSEVERLERE DİJİTAL KİTAP HİZMETİ

Aliağa Belediyesi'nin son 7 yılda Aliağa Kent Kitaplığı'na kazandırdığı 14 dev eserin PDF, E-kitap, görme engelli vatandaşlar için ise sesli e-kitap dinle uygulamaları Belediyenin resmi sayfasında kitapseverlerin hizmetine sunuluyor. Dijital kitap uygulamaları, özellikle pandemi süresince hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamalarında tüm kitapseverlere büyük kolaylık sağlıyor. Kitapseverler, evlerinde kaldıkları süreyi Aliağa Belediyesi'nin dijital kitap uygulamaları sayesinde keyifli bir şekilde geçiriyor.

ALİAĞA BELEDİYESİ'NDEN DİJİTAL KÜTÜPHANE

E-kitap oku ve sesli e-kitap dinle uygulamalarına ilk günden yoğun ilgi gösteren kitapseverler Aliağa Kent Kitaplığı serisinde yer alan ; "Aliağa'nın Antik Kentleri", "Aliağa Çevresi İle Birlikte Güzelhisar", "Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 1. Cilt", "1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri", "İlk Çağ'dan 21.Yüzyıla Aliağa Tarihi", "Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2. Cilt", "Aliağa Coğrafya Atlası", "Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16.yüzyılda Güzelhisar", "Aliağa Çocuk Oyunları", "Seyyahların İzinde Aliağa ve Çevresi", "Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler", "Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu", "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi", "Tisna-1 Tisna Antik Kentinde İlk Araştırmalar ve Gözlemler" adlı eserleri https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak görüntüleyebilir veya mobil cihazlarına dijital olarak indirebilirler. Görme engelli vatandaşlar ise yine aynı link üzerinden sesli e-kitap uygulamasına ulaşabilirler.