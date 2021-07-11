Üye Girişi
Aliağa Belediyesi'nden Örnek Pazar Yeri - Son Dakika

Aliağa Belediyesi'nden Örnek Pazar Yeri

11.07.2021 17:07
Aliağa Belediyesi'nden Örnek Pazar Yeri, System.String[]

Pazarcılar İçin Standart Kıyafet Uygulaması başladıVatandaşlarının daha sağlıklı, düzenli ve rahat bir ortamda alışveriş yapabilmelerini hedefleyen Aliağa Belediyesi, kentteki pazar yerlerini bölgeye örnek olacak kaliteye yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Pazarcılar İçin Standart Kıyafet Uygulaması başladı

Vatandaşlarının daha sağlıklı, düzenli ve rahat bir ortamda alışveriş yapabilmelerini hedefleyen Aliağa Belediyesi, kentteki pazar yerlerini bölgeye örnek olacak kaliteye yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Zabıta Müdürlüğü ile İzmir Pazarcılar Derneği iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında pazarcıların giyim kuşamına ilişkin standart oluşturulması amacıyla pazarcı esnafına yönelik tek tip kıyafet uygulaması hayata geçirildi. Zabıta ekipleri esnafa özel olarak tasarlanan tanıtıcı kimlik kartlarının dağıtımına başladı. Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri ve Atatürk Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde başlatılan uygulamalar bölgede ilk olurken bu sayede hem pazar yerleri kurumsal bir görünüme kavuşuyor hem de vatandaşlar alış veriş yaptıkları esnafı tanıyabilme imkanı buluyor.

VATANDAŞLAR İÇİN DAHA DÜZENLİ PAZAR YERLERİ

Pazar tezgahları sabahın erken saatlerinden itibaren Zabıta Ekiplerinin gözetiminde belirlenen alanlara vatandaşların rahatça alışveriş yapabileceği şekilde kuruluyor. Tezgahların sarı çizgiler ile belirlenen sınırlar dışına çıkmasına izin verilmiyor. Bu sayede alışveriş yapan vatandaşlar için daha geniş alanlar oluşturuluyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kontrolleri devam ederken pazar giriş ve çıkışlarında el dezenfektan üniteleri bulunduruluyor.

İZMİR PAZARCILAR DERNEĞİ BAŞKANI FAYSAL ACAR: "TÜM İLÇELERİN ALİAĞA'YI ÖRNEK ALMALARINI ARZU EDİYORUZ"

Aliağa Pazar Yerleri'ndeki düzenlemelerin yaklaşık 8 ay önce başladığını belirten İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Pazar yerlerindeki tezgahların kullanımı için 12 yıldır tezgah işleten esnafımıza Aliağa Belediyesi tarafından öncelik tanınarak hakları verildi. Şuan da esnafımıza tanıtım kartları ile beraber iş sırasında kullanabilecekleri kıyafetlerin dağıtımı yapılıyor. Pazar giriş ve çıkışlarında dezenfektan üniteleri bulunduruluyor. Tezgah araları bir ambulansın rahatlıkla giriş ve çıkış yapabileceği şekilde düzenledi. Aliağa pazarını İzmir'in diğer ilçelerine göre çok daha düzenli ve başarılı buluyoruz. Tüm ilçelerin Aliağa'yı örnek almalarını arzu ediyoruz. Esnafın da fikirleri alınarak yapılan başarılı çalışmalardan ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ediyorum" dedi.

ALİAĞA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRÜ MUSTAFA TAHİR ACAR: "TÜRKİYE'DE ÖRNEK BİR PAZAR OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar ise pazar yerlerinde yapılan düzenlemeler hakkında şunları söyledi: "Başkanımız Sayın Serkan Acar'ın bölgemize örnek, Aliağa'ya ve vatandaşımıza yakışır, yönetmeliklere uygun bir pazar yeri talimatı doğrultusunda çalışmalarımıza yılbaşından itibaren süratle başladık. İlk olarak pazar yerindeki birtakım haksız işgallerin önüne geçtik. Düzen ve disiplin anlamında yenilikler yaptık. Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri'nde ve Aliağa Kapalı Pazar Yeri'nde sözleşmeleri kesinleşen esnafımıza kimlik kartları ile kıyafetlerinin dağıtımına başladık. Devam edeceğimiz çalışmalarla sadece bölgenin değil Türkiye'de örnek bir pazar oluşturmayı hedefliyoruz. Kısa zaman için pazar yerlerimizde yapısal, görsel ve disiplin anlamında birtakım yenilikler daha yapacağız. Yapılan çalışmalarda büyük emek gösteren İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar ve ekibine teşekkür ediyorum"

Aliağa Belediyesi'nden Örnek Pazar Yeri

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Zabıta, İzmir, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aliağa Belediyesi'nden Örnek Pazar Yeri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı 22:50 Ters köşe yaptı! Adaylığı gündemde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan Cumhurbaşkanlığı tanımı: Parti genel başkanı olmamalı Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim 22:34 Mine Tugay'dan yıllar sonra gündeme bomba gibi düşen Medcezir itirafı: Afaroz edildim Meteoroloji tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Orhan Şen'den Kurban Bayramı öncesi uyarı: Akdeniz ve Ege'de hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak 21:17 Meteoroloji tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Orhan Şen'den Kurban Bayramı öncesi uyarı: Akdeniz ve Ege'de hava sıcaklığı 35 derecenin üstüne çıkacak
Zeynep Demirel, Volkan'ı çok zorladı! Ağır antrenmana dayanamayan efsane kaleci pes etti 21:05 Zeynep Demirel, Volkan'ı çok zorladı! Ağır antrenmana dayanamayan efsane kaleci pes etti Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı 19:39 Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın aldığı karar sonrası 5 futbolcu kamptan ayrıldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı 19:11 Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
18:34 "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna Bella Hadid'den şaşırtan yanıt! Favorisi bile var İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi 18:29 İranlı kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek         
23:02
İngiltere'de Luke Shaw, Avrupa Şampiyonası finallerinde en erken golü attı İngiltere'de Luke Shaw, Avrupa Şampiyonası finallerinde en erken golü attı         
22:42
Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona ulaşamadı Galatasaray, Alex Moreno transferinde mutlu sona ulaşamadı         
22:18
Hafriyat kamyonunun altında kalan 16 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Hafriyat kamyonunun altında kalan 16 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
21:16
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 261 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 261 yeni vaka tespit edildi         
20:25
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kırmızı bikinisiyle beğeni topladı         
19:27
Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu Son Dakika: 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu         
18:39
Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi Nefes borusuna simit kaçan 39 yaşındaki vatandaş, yaşamını yitirdi         
18:30
Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı         
18:13
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı         
14:43
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti Soğukkanlılığı takdir topladı! Kafasına silah dayanan bekçi, görevini yapmaya devam etti         
10:14
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar Türk siyasetinin yeni partisi hedefini belirledi: En az yüzde 13 oy almak istiyorlar         
09:58
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 23:16:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa Belediyesi'nden Örnek Pazar Yeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement