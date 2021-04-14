Aliağa Belediyesi'nden Ramazan Denetimi - Son Dakika

Belediye Ekipleri, yıl boyunca market ve fırınlarda periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimleri Ramazan ayında artırdı. Yapılan denetimlerde vatandaşların özellikle Ramazan ayında sofralarından eksik etmediği pidelerin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediği titizlikle inceleniyor. Gramaj kontrolü de yapan ekipler, sağlıksız koşullarda üretim yaptığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Ekipler ayrıca, fırın çalışanlarının maske, hijyen, eldiven gibi kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor. Ekipler fırınların yanı sıra vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptıkları marketlerde de denetim yapıyor.

ALİAĞA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRÜ MUSTAFA TAHİR ACAR: "DENETİMLERİMİZ RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Sağlıklı gıda üretiminin büyük önem taşıdığını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Ramazan denetimlerimiz kapsamında ekmek ve pide üretimini imalat aşamasından reyon aşamasına kadar titizlikle inceledik. Market, bakkal ve şarküterilerde fiyat etiketleri, ürünlerin ambalajları, kasa fiyatları ve raf fiyatlarını denetliyoruz. Vatandaşlarımız alışverişleri esnasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşırlarsa Alo 153 Hilal Masa hattından ya da Müdürlüğümüze başvurarak bizlere ulaşabilirler. Halkımızın huzur ve esenliği için denetim ve kontrollerimiz Ramazan ayı boyunca devam edecek" dedi.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ OZAN TURAN: "ESNAFIMIZA GEREKLİ BİLGİLENDİRMELERİ YAPTIK"

Ekmek üretim işletmelerinde hijyen standartlarını incelediklerini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ozan Turan, "Aliağa genelinde ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarımızda Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını, hijyen standartları çerçevesinde üretim yapılıp yapılmadığı ile ilgili genel bir denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza daha kaliteli, daha hijyenik şartlarda gıdaların ulaşabilmesi için esnafımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık" dedi.