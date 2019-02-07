Aliağa Belediyesi'nden Rekor Kitap Dağıtımı

Dört buçuk yıl önce "Oku, Okut" projesini hayata geçiren ve proje kapsamında birbirinden önemli kültür yayınlarını kitapseverler ile buluşturan Aliağa Belediyesi, rekor sayıda kitap dağıtımını gerçekleştirdi.

Dört buçuk yıl önce "Oku, Okut" projesini hayata geçiren ve proje kapsamında birbirinden önemli kültür yayınlarını kitapseverler ile buluşturan Aliağa Belediyesi, rekor sayıda kitap dağıtımını gerçekleştirdi. Akademik veriler ışığında yapılan çalışmalar ile yaklaşık 80 bin kitabı ücretsiz olarak vatandaşına dağıtan Aliağa Belediyesi'nin hedefinin, 100 bin okuyucuya ulaşmak olduğu belirtildi.



1952 yılında kurulan Aliağa Belediyesi, dört buçuk yıl önce başlattığı ve halen devam ettirdiği "Oku, Okut" projesi ile bir ilki gerçekleştirdi. Proje kapsamında oluşturulan "Aliağa Kent Kitaplığı" serileri ile Aliağa ve çevresini konu alan arkeolojiden coğrafyaya, toplumsal yaşamdan Osmanlı arşivlerine kadar birçok bilimsel çalışma Aliağalı tarihseverler ile buluşturuldu.



Özellikle Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık kültür mirasını gelecek nesillere ulaştırma hedefi ile yola çıkan Aliağa Belediyesi, "Aliağa Kent Kitaplığı" serilerinde; arkeoloji, tarih, coğrafya, kentleşme, sanayileşme toplumsal yaşam ve dönüşümü gibi konulara ağırlık verdi. Yine bir ilki gerçekleştirilen Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığının ilk çocuk serisi olan "Aliağa ve Çevresinde Oynanan Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları" kitabını da Aliağalı çocuklarla buluşturdu.



Hedef 100 bin



Son dört buçuk yılda yaklaşık 80 bin kitabı ücretsiz olarak okuyucu ile buluşturan Aliağa Belediyesi, 100 bin okuyucuya ulaşarak kendi rekorunu kırmayı hedefliyor. Bölge tarihinde ilk defa bir kurum kitap dağıtımında rekor seviyelere ulaştı. Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan kitaplar aynı zamanda kütüphanelere ve üniversitelere de akademik kaynak olarak hediye edildi.



Aliağa Belediyesi, bugüne kadar "Aliağa Kent Kitaplığı" adı altında ise toplam 2 Bin 780 sayfalık dev bir arşivi ücretsiz olarak okuyucu ile buluşturdu. - İZMİR

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