Son Dakika Haberleri: Aliağa Belediyesi'nden Sosyal Market Hizmeti

Aliağa Belediyesi'nden Sosyal Market Hizmeti

1 saat önce

Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren sosyal market, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Aliağa Belediyesi'nden Sosyal Market Hizmeti, System.String[]
Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdüren sosyal market, ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor.

Hafta içi her gün Aliağalıların hizmetinde olan sosyal market, hayırsever vatandaşların ihtiyaç fazlası ev eşyalarını ve kıyafetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal marketten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Aliağa kapalı pazar yerinde hizmet veren sosyal markete kayıt yaptırdıktan sonra ihtiyaç duydukları kıyafet veya eşyayı ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Sosyal market sadece kent sakinlerini kucaklamakla kalmayıp Yeni Şakran Kapalı Cezaevi'nden talepte bulunan hükümlülerin de kıyafet ihtiyaçlarını karşılıyor. Yardımlar sosyal market, Milletin Ekibi ve Hilal Masa koordinesi ile yapılırken; ayrıca muhtarlıklar vasıtasıyla da yerinde ziyaret edilen vatandaşların ihtiyaçları hızlı bir şekilde gideriliyor.

Evlerinde fazla eşyası ve kıyafeti olan vatandaşların sosyal market birimine haber vermelerinin yeterli olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdür Ali Osman Karatekin, "Sosyal Marketimiz Aliağa Kapalı Pazar Yerinde sıralı dört ofiste hizmet veriyor. Sosyal market ilçemizde yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerini sunuyor. Sosyal market olarak ilk olarak kıyafet ve eşyaları yerinden alarak öncelikle bakımlarını yapıyoruz. Eşya ve kıyafetleri sosyal yardım yönetmeliğimiz çerçevesinde belirlenen kriterler ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Aliağa Belediyesi Sosyal Markete bağışta bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlar, sosyal market dışında; Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Siteler Mahallesi, Merkez Halı Saha Yanı, İZBAN İstasyonu, Yeni Şakran Belediye Hizmet Binası, Star Rafinerisi, Yalı Mahallesi, Yeni Şakran Kapalı Cezaevi Lojmanları ve Zeytinli Park Emniyet Müdürlüğü karşısına konulan giyim bağış kutuları vasıtasıyla da bağışlarını gerçekleştirebilirler" dedi.

Karatekin, ayrıca, "Vatandaşlarımız sosyal marketimizde; gelinlik, damatlık, sünnetlik, abiye, ayakkabı gibi birçok ürünü bulabilirler. Bu tür kıyafetleri ikinci kez kullanıma sokarak toplumda tasarruf bilincini de oluşturuyoruz. Sosyal Market verilerimize göre, 2018 yılında 501 kişi giyim bağışı bulunurken, 254 kişi ev eşyası bağışında bulundu. Bağışlarla birlikte bir yılda yaklaşık 750 aileye ulaşıldı" şeklinde konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel
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