Son Dakika Haberleri: Aliağa Belediyesi'nden Ücretsiz Sınırsız İnternet Hizmeti

Aliağa Belediyesi'nden Ücretsiz Sınırsız İnternet Hizmeti

1 saat önce

Aliağa Belediyesi, vatandaşların internet hizmetlerinden daha kaliteli ve daha kapsamlı bir şekilde faydalanabilmesi için ücretsiz sınırsız internet hizmeti verecek.

Aliağa Belediyesi'nden Ücretsiz Sınırsız İnternet Hizmeti, System.String[]
Aliağa Belediyesi, vatandaşların internet hizmetlerinden daha kaliteli ve daha kapsamlı bir şekilde faydalanabilmesi için ücretsiz sınırsız internet hizmeti verecek.

Meydanlar, spor tesisleri, sahil bandı, parklar, sağlık kuruluşları ve eğitim kurumları yakınları ile vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği mekanlarda ücretsiz wifi hizmeti sağlayacak. Bunu yanı sıra kentin muhtelif yerlerine kurulacak olan güneş enerjili şarj usbli yeni nesil şarj istasyonları da vatandaşların hizmetine sunulacak. Altyapı hazırlıkları tamamlanan projenin testleri devam ediyor.

Vatandaşlara hızlı ve güvenilir internet erişimi sağlamayı amaçladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, interneti daha keyifli ve verimli hale getirmek için kentin belirli bölgelerinde ücretsiz sınırsız internet bağlantısını vatandaşların kullanımına sunacaklarını söyledi.

Karatekin, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu sosyal alanlarda kablosuz olarak paylaşıma açılan internet ağına diz üstü bilgisayarlardan ve çeşitli mobil cihazlardan bağlanılabilecek. Vatandaşlarımız internete bağlanmak için dizüstü bilgisayarlardan ya da mobil cihazlardan 'Aliağa Bld' isimli ağa bağlanarak açılan ara yüze kullanıcı adı ve telefon numarasını yazması yeterli olacak. Sonrasında vatandaşlarımız cep telefonlarına gelen şifre ile Aliağa Belediyesi'nin ücretsiz sınırsız internet hizmetinden faydalanabilecek" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:55 Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel
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