Son Dakika Haberleri: Aliağa Belediyesi'nin Şubat Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

Aliağa Belediyesi'nin Şubat Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor

2 saat önce

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısının 5 Şubat 2019 Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Aliağa Belediyesi'nin Şubat Ayı Olağan Meclisi Toplanıyor, System.String[]
İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısının 5 Şubat 2019 Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Aliağa Belediye Meclis Salonunda yapılacak meclis toplantısında, başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde ise 28 madde yer alıyor. Toplantıda; takas, tahsis ve imar planları ile ilgili hususlar görüşülerek karara bağlanacağı kaydedildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:25 Kaynak: İHA

İzmir, Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel
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