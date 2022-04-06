Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi Toplandı

06.04.2022 08:15
Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi Toplandı

Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda denetim komisyonu raporu meclisin bilgisine sunuldu.

İzmir- Çanakkale yolu eski garaj bölgesinde yapılması planlanan farklı seviyeli kavşak projesinin tüm yapım işlemlerinin Aliağa Belediyesi tarafından karşılanmasını içeren gündem dışı önerge İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye Meclis Salonu'nda 8 ve 10 Mart 2022 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayan toplantının gündeminde 14 madde yer aldı. Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında; takas, komisyon ve encümen üye seçimi, imar planı değişikliği ile 2021 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

1 yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonuna Eda Kılıç, Gülten Taşbaş, İbrahim Halil Özer, Hakan Turan, Oğuzhan Özşahin; Plan ve Bütçe Komisyonuna Kerim Yürür, Burhan Kızıl, İsmail Meşe, Berkay Aktaş, Savaş Dağdeviren; Çevre, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna Zekai Erşan, İsmail Menderes, Hilal Sadıkoğlu, Murat Erden, Ali Dündar; Eğitim ve Gençlik, Spor Komisyonuna İbrahim Halil Özer, Gülten Taşbaş, Hilal Sadıkoğlu, Berkay Aktaş, Mehmet Çelik; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna Serhat Aras, Gülten Taşbaş, Hilal Sadıkoğlu, Seçil Adalet Işık; Kentsel Dönüşüm ve Doğal Afetler Komisyonuna Ferhat Lek, İsmail Menderes, İsmail Meşe, Musa Özcan, Mehmet Çelik seçildi. Encümen üyeliğine ise Sami Toydemir, Yasin Cıvlan ve Hilal Sadıkoğlu seçildi.

BATTI – ÇIKTI KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Aliağa şehir geçişi kesiminde yapılması planlanan farklı seviyeli kavşak yapımının ve sonrasında yerel trafiğe hizmet verecek kısmının bakım ve onarımının Aliağa Belediyesi'nce üstlenilmesi, bu hususta gerekli harcamaların yapılması, yapılacak iş ve işlemlere ilişkin Belediye Başkanına yetki verilmesini içeren gündem dışı önerge İmar ve Plan, Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Engelli bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Aliağa Belediyesi tarafından Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan aylık 10 bin liralık nakdi yardımın 2022 yılı için 20 bin liraya çıkarılması hususunda Aliağa Engelliler Derneği ile ek protokol yapılmasını içeren gündem dışı önerge Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Aliağa Belediyesi, Çanakkale, Aliağa, imar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi Toplandı - Son Dakika


Son Dakika
09:09 Derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş, Galatasaray ile dalga geçti
09:04 Derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Galatasaray'ı fena tiye aldı! Paylaşımların ardı arkası kesilmedi
08:55 MİT'in düzenlediği DEAŞ operasyonu için dünya basını ne yazdı? İşte sözde liderin evi dahil diğer detaylar
08:52 Berrak Tüzünataç, paylaştığı bikinili pozlarıyla yazı tescilledi
08:47 MİT'in nefes kesen DEAŞ operasyonu dünya basınında! İşte sözde liderin öldürüldüğü ev
08:42 Tatil sezonunu açan Berrak Tüzünataç, bikinili pozunu paylaştı
08:40 Kanser hastası olan Christoph Daum, derbide görüntülendi! İşte efsane teknik adamın son hali
08:38 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz kutlu olsun
08:36 Kansere yakalanan Daum, derbide ortaya çıktı! İşte efsane hocanın son hali
08:15 Derbi zaferinin ardından Beşiktaş, UEFA'nın yolunu tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2023 09:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement