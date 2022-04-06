Aliağa Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisi Toplandı

İzmir- Çanakkale yolu eski garaj bölgesinde yapılması planlanan farklı seviyeli kavşak projesinin tüm yapım işlemlerinin Aliağa Belediyesi tarafından karşılanmasını içeren gündem dışı önerge İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediye Meclis Salonu'nda 8 ve 10 Mart 2022 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayan toplantının gündeminde 14 madde yer aldı. Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında; takas, komisyon ve encümen üye seçimi, imar planı değişikliği ile 2021 Yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerinin görüşüne sunuldu.

1 yıl süre ile görev yapacak olan İmar Komisyonuna Eda Kılıç, Gülten Taşbaş, İbrahim Halil Özer, Hakan Turan, Oğuzhan Özşahin; Plan ve Bütçe Komisyonuna Kerim Yürür, Burhan Kızıl, İsmail Meşe, Berkay Aktaş, Savaş Dağdeviren; Çevre, Sağlık ve Esnaf Komisyonuna Zekai Erşan, İsmail Menderes, Hilal Sadıkoğlu, Murat Erden, Ali Dündar; Eğitim ve Gençlik, Spor Komisyonuna İbrahim Halil Özer, Gülten Taşbaş, Hilal Sadıkoğlu, Berkay Aktaş, Mehmet Çelik; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna Serhat Aras, Gülten Taşbaş, Hilal Sadıkoğlu, Seçil Adalet Işık; Kentsel Dönüşüm ve Doğal Afetler Komisyonuna Ferhat Lek, İsmail Menderes, İsmail Meşe, Musa Özcan, Mehmet Çelik seçildi. Encümen üyeliğine ise Sami Toydemir, Yasin Cıvlan ve Hilal Sadıkoğlu seçildi.

BATTI – ÇIKTI KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Aliağa şehir geçişi kesiminde yapılması planlanan farklı seviyeli kavşak yapımının ve sonrasında yerel trafiğe hizmet verecek kısmının bakım ve onarımının Aliağa Belediyesi'nce üstlenilmesi, bu hususta gerekli harcamaların yapılması, yapılacak iş ve işlemlere ilişkin Belediye Başkanına yetki verilmesini içeren gündem dışı önerge İmar ve Plan, Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Engelli bireylerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Aliağa Belediyesi tarafından Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan aylık 10 bin liralık nakdi yardımın 2022 yılı için 20 bin liraya çıkarılması hususunda Aliağa Engelliler Derneği ile ek protokol yapılmasını içeren gündem dışı önerge Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.