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Aliağa Belediyesi personellerine mevzuat eğitimi

22 dakika önce

Aliağa Belediyesi ile iştiraki olan şirket personellerine, 2019 yılı içerisinde güncellenen ihale mevzuat uygulamaları konusunda eğitim verildi.

Aliağa Belediyesi personellerine mevzuat eğitimi, System.String[]

Aliağa Belediyesi ile iştiraki olan şirket personellerine, 2019 yılı içerisinde güncellenen ihale mevzuat uygulamaları konusunda eğitim verildi.


Emekli Sayıştay Uzman Denetçisi ve eski Kamu İhale Kurulu Üyesi Yaşar Gök, Aliağa Belediyesi'nin toplantı salonunda personellere eğitim verdi. Alım-satım ihalelerinde uyulması gereken güncel mevzuatlar konusunda bir takım bilgiler aktaran Gök'ün eğitiminde; emlak ve istimlak, mali hizmetler, destek hizmetler, park ve bahçeler müdürlüğü ile şirketler bünyesinde çalışan personeller yer aldı.


İhale mevzuatının sürekli olarak güncellendiğini belirten Yaşar Gök, "İki gün süren seminerimiz boyunca güncellenen ihale mevzuatı hakkında hem belediye hem de iştiraki olan şirket personellerine eğitim verdik. Güncellenen mevzuatı tüm detaylarıyla masaya yatırdık. İhale mevzuatı; hem alım hem de satış süreçlerinde işlemlerin usulünce yapılması için vardır. Son derece karmaşık bir mevzuat olduğunu da söylemek gerekir" dedi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Sayıştay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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