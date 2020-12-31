Aliağa Belediyesi sağlık ekipleri, 2020 yılında 920 vatandaşa hizmet verdi - Son Dakika

Aliağa Belediyesi sağlık ekipleri, 2020 yılında 920 vatandaşa hizmet verdi

31.12.2020 10:25
Aliağa Belediyesi sağlık ekipleri, 2020 yılında 920 vatandaşa hizmet verdi, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde vatandaşların sağlık taleplerini karşılayan Aliağa Belediyesi sağlık ekipleri, 2020 yılında 920 vatandaşa hizmet verdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde vatandaşların sağlık taleplerini karşılayan Aliağa Belediyesi sağlık ekipleri, 2020 yılında 920 vatandaşa hizmet verdi. İlk yardım tedbiri alarak kentteki etkinliklerde de hizmet veren ekip, korona virüs salgını nedeniyle de pazaryerlerinde ateş ölçümü yapıyor.

Aliağa'da 10 kişilik ekibi ve 3 adet Mavi Şerit Hasta Nakil Ambulansı ile hizmet veren Aliağa Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Servisi, vatandaşların sağlık durumlarıyla yakından ilgileniyor. Sağlık ekipleri, hasta vatandaşların hastaneye ulaşımına, evinde tedavi görenlerin ise tedavi ve pansumanlarına yardımcı oluyor. 2020 yılında 343 evde bakım hizmeti ve 577 hasta vatandaşın hastaneye ulaşımını sağlayan sağlık ekipleri, toplam 920 vatandaşa hizmet verdi. Vatandaşlar, belediye sağlık ekipleri ile ilgili taleplerini Alo 153 veya 0 530 277 2222 WhatsApp hattı üzerinden Hilal Masa'ya iletebiliyor.

112 acil ambulansının meşgul edilmesinin önüne geçildi

İlk yardım tedbiri alarak sportif müsabakalarda, resmi törenlerde ve sosyal faaliyetlerde de görev yapan sağlık ekipleri, son bir yılda 78 etkinlikte görev yaparak 112 acil ambulansının yoğunluğunun azalmasına yardımcı oldu.

Pandemi tedbirlerinde yoğun görev yaptı

Aliağa Belediyesi sağlık ekipleri, 2020 yılı içinde Türkiye'de etkisi gösteren korona virüs salgını nedeniyle de pandemi tedbirleri kapsamında pazaryerlerinde görev yaparak sağlık önlemlerinin alınmasında önemli görev üstlendi. Pazaryeri girişlerinde randevulu hasta olmadığı takdirde ateş ölçümü de yapan ekipler, vatandaşların sağlıklı alışveriş yapmasına katkı sağladı. - İZMİR

Aliağa Belediyesi sağlık ekipleri, 2020 yılında 920 vatandaşa hizmet verdi
Aliağa Belediyesi sağlık ekipleri, 2020 yılında 920 vatandaşa hizmet verdi

Aliağa Belediyesi, İlk Yardım, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi sağlık ekipleri, 2020 yılında 920 vatandaşa hizmet verdi - Son Dakika


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