Aliağa Belediyesi, sarı konutları kentsel dönüşümle yenileyecek - Son Dakika

Aliağa Belediyesi, sarı konutları kentsel dönüşümle yenileyecek

31.03.2021 09:43
Aliağa Belediyesi, sarı konutları kentsel dönüşümle yenileyecek, System.String[]

Aliağa Belediyesi, kentin merkezinde bulunan ve sahiplerinin uzun süredir sıkıntı yaşadığı sarı konutların kentsel dönüşümü için harekete geçti.

Aliağa Belediyesi, kentin merkezinde bulunan ve sahiplerinin uzun süredir sıkıntı yaşadığı sarı konutların kentsel dönüşümü için harekete geçti. Aliağa'nın en eski yapılarından olan ve son depremlerde büyük hasar alan 659 ada 1 parseldeki konutlar, belediye tarafından yerinde kentsel dönüşüm projesiyle yenilenecek. Daireleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlara kentsel dönüşüm yasası kapsamında 18 ay boyunca kira yardımı da yapılacak. 60 konutu kapsayan proje bitiminde deprem yönetmeliğine ve kent estetiğine uygun modern yeni daireler sahiplerine azami 18 ay gibi kısa sürede teslim edilecek.

Kentsel Dönüşüm Projesi fikrini sunmak ve bilgilendirmeler yapmak için Aliağa Belediyesi meclis salonunda konut sahipleriyle bir araya gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, binaların yenilenmesi karşılığında konut sahiplerinden hiçbir ücret talep edilmeyeceğini ve yeni binaların 18 ayda teslim edileceğini söyledi. Başkan Serkan Acar'ın açıklamasını büyük bir heyecanla dinleyen konut sahipleri ilk kez duydukları sürprizle büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Başkan Serkan Acar, konut sahiplerine yaptığı sunumda, "659 ada 1 parselde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve AFAD'ın tespitlerine göre 2 ağır hasarlı ve 3 orta hasarlı bina tespit edildi. Bu nedenle çalışmalarımıza bu parselden başlamak istedik. 2+1 brüt 64 metrekare olan daireleri brüt 85 metre kareye yükseltiyoruz. Yeni binalar 2+1 ve zemin artı 4 kat olacak. Her katta 4 daire bulunacak. Yol üstü olması sebebiyle zeminleri dükkan yapmaya karar verdik. Konutları 18 ayda tamamlayıp sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz ama biz bu süreyi elimizden geldiğince kısaltarak 12 aya düşürmek istiyoruz" dedi.

Konut sahiplerine kira yardımı

Kentsel dönüşüm projesinde kar amacı gütmediklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Alt katları dükkan yaparak maliyetleri karşılayacağız. Konut sahiplerimiz devletimizin belirlediği kira yardımlarından da 18 ay boyunca faydalanabilecek. Kira yardımından yararlanmak için gerekli iş ve işlemleri de biz takip edeceğiz" diye konuştu. Sarı konutların kentsel dönüşümüyle Aliağa'da kentsel dönüşümü başlatmak istediklerini belirten Başkan Serkan Acar, "Deprem riskinin yüksek olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Son yaşanan şiddetli depremde İzmir'imizde pek çok bina yıkıldı, vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum. Aliağa'mızda da bu depremi şiddetli şekilde hissettik. Allah'a hamdolsun, Aliağa'mızda yıkılan herhangi bir binamız ve can kaybımız yok. Önümüzdeki süreçte yine benzer depremlerin yaşanması ihtimali yüksek. Bununla ilgili tüm devlet kurumları, belediye, vatandaşlarımız gelecekte de depremin olacağını ön görüp hazırlıklar yaparak tedbirlerimizi almalıyız. En önemli tedbirlerden biri ise binalarımızın depreme dayanaklı olmasıdır" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, sarı konutları kentsel dönüşümle yenileyecek
Aliağa Belediyesi, sarı konutları kentsel dönüşümle yenileyecek
Aliağa Belediyesi, sarı konutları kentsel dönüşümle yenileyecek
Aliağa Belediyesi, sarı konutları kentsel dönüşümle yenileyecek
Aliağa Belediyesi, sarı konutları kentsel dönüşümle yenileyecek
Aliağa Belediyesi, sarı konutları kentsel dönüşümle yenileyecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi, sarı konutları kentsel dönüşümle yenileyecek - Son Dakika


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