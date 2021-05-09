Aliağa Belediyesi sivrisinekle mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika

Aliağa Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında vatandaşlara rahatsızlık veren sivrisinek ile mücadele çalışmalarına hız verdi.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Vektörle Mücadele Ekibi, sivrisinek, karasinek ve diğer rahatsız edici böceklere karşı ocak ayında başlattığı larva mücadelesini şimdi de kentin dört bir yanında yoğunlaştırdı. Sivrisineklerin üreme kaynakları olan; rögar, foseptik, otluk ve sulak alanlarda çalışmalar yapılırken, ekipler vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesini amaçlıyor.

Aliağa'da gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen yöntemler kullanılmasına dikkat ediliyor. - İZMİR