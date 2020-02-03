Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi toplanıyor - Son Dakika

Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi yarın saat 18.00'de toplanacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirilecek toplantının gündeminde 18 madde yer alacak.



Aliağa Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilecek toplantı; 7 Ocak tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunulacak. Şubat ayı olağan meclisi, gündem maddelerinin oylanmasının ardından toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak. - İZMİR