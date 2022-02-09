Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi Toplandı

Belediye Meclis Salonu'nda 4 ve 7 Ocak 2022 tarihli meclis tutanaklarının okunup onaylanmasıyla başlayan toplantı 10 maddelik gündemin oylanmasıyla devam etti.

Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında oylamaya sunulan 1-4-5-6-8 ve 9.Maddeler görüşülmek üzere komisyonlara gönderildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan; İlçede kurulacak Aliağa Kuzey Ege Yüksek Teknoloji ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek Aliağa Metal Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne üye olunması, Organize Sanayi Bölgesi'nin müteşebbis heyetinde yer alınması, bu konular ile ilgili kurumlarda her türlü iş ve işlemleri yerine getirmesi, Belediye adına gerekli taahhütleri verebilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunu içeren madde oy çokluğu ile kabul edildi.

İKİNCİ BİRLEŞİM PERŞEMBE GÜNÜ

Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından ikinci birleşimin 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

ALİAĞA BELEDİYESİ WEBTV CANLI YAYINLAYACAK

Şubat ayı meclisi ikinci birleşimi, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr 'den ve Aliağa Belediyesi webtv'nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00'den itibaren başlayacak. İkinci birleşim, toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.