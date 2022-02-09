Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi Toplandı - Son Dakika

Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi Toplandı

Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi Toplandı
Son Güncelleme: 09.02.2022 08:25

Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda 4 ve 7 Ocak 2022 tarihli meclis tutanaklarının okunup onaylanmasıyla başlayan toplantı 10 maddelik gündemin oylanmasıyla devam etti.

Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında oylamaya sunulan 1-4-5-6-8 ve 9.Maddeler görüşülmek üzere komisyonlara gönderildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan; İlçede kurulacak Aliağa Kuzey Ege Yüksek Teknoloji ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek Aliağa Metal Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne üye olunması, Organize Sanayi Bölgesi'nin müteşebbis heyetinde yer alınması, bu konular ile ilgili kurumlarda her türlü iş ve işlemleri yerine getirmesi, Belediye adına gerekli taahhütleri verebilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunu içeren madde oy çokluğu ile kabul edildi.

İKİNCİ BİRLEŞİM PERŞEMBE GÜNÜ

Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dilek ve temennilerin ardından ikinci birleşimin 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

ALİAĞA BELEDİYESİ WEBTV CANLI YAYINLAYACAK

Şubat ayı meclisi ikinci birleşimi, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr 'den ve Aliağa Belediyesi webtv'nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00'den itibaren başlayacak. İkinci birleşim, toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.

Kaynak: Bültenler

Organize Sanayi Bölgesi, Aliağa Belediyesi, Kuzey Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi Toplandı - Son Dakika


Son Dakika
09:28 ''Hoca çok kazanıyor'' diyen Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın maaşını açıkladı
09:25 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'e sevgilisinden devasa doğum günü çiçeği
09:03 İngiltere'de okul müdürü, 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu
08:43 Tamam mı devam mı? Galatasaray'da Muslera için karar verildi
08:43 Tuğla koyduğu kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
08:40 Ayçin Tuyun, meme kanseri ameliyatı geçirdi
08:12 Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruş zam geldi
07:45 Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu bugün anjiyo olacak
07:44 Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Özgür Özel yarın CHP genel başkan adaylığını açıklayacak
05:32 İki otomobilin çarpışmasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 09:59:05. #1.12#
SON DAKİKA: Aliağa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclisi Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement