Aliağa Belediyesi tam kapanmada sahada - Son Dakika

Aliağa Belediyesi tam kapanmada sahada

01.05.2021 10:56
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Aliağa Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanma sürecinde tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanma sürecinde tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüsün Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı ilk günden bu yana vatandaşlarının yanında olan Aliağa Belediyesi, 17 Mayıs tarihine kadar uygulanacak tam kapanma döneminde de görevinin başında olmaya devam ediyor.

Aliağalılar tam kapanma döneminde vakitlerini evlerinde geçirirken Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan hijyen ekipleri kent genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermiyor. Gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla virüsten arındırılmış daha hijyenik yaşam alanları oluşturulması hedefleniyor.

Sevimli dostlara mama desteği

Pandemi süresince her daim sevimli dostların yanında olan Aliağa Belediyesi, tam kapanma döneminde de mama desteğini sürdürüyor. Son bir yılda uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamalarında binlerce kilogram mama desteğinde bulunan Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, kırsalda ve kent merkezinde mama dağıtımına devam ediyor. Veterinerlik Birimi, kentin çeşitli noktalarında bulunan mamamatiklere düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor.

Hilal Masa 7/24 görev başında

Aliağalıların ihtiyaç ve taleplerine yanıt veren Hilal Masa 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor. Aliağalılar, şikayet, öneri ve taleplerini ALO 153 ya da 0530 277 22 22 numaralı çözüm hattına iletebiliyor.

Aliağa Belediyesi'nin tam kapanma döneminde sahada görevi başında olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Zabıta hizmetlerimiz her zamanki gibi 7/24 esasıyla sürüyor. Genelgeyle belirlenen saatlerde hizmet veren alışveriş işletmelerine Covid-19 denetimleri yapıyoruz. Ayrıca işletmelerin açılış ve kapanış saatlerini kontrol ediyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle fırınlarda gerçekleştirdiğimiz denetimlerimizi sıklaştırdık. Hilal Masa aracılığı ile gelen taleplere de hızlı bir şekilde yanıt vermeye devam ediyoruz" dedi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi tam kapanmada sahada
Aliağa Belediyesi tam kapanmada sahada
Aliağa Belediyesi tam kapanmada sahada
Aliağa Belediyesi tam kapanmada sahada

Aliağa Belediyesi, Koronavirüs, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi tam kapanmada sahada - Son Dakika


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