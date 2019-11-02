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Aliağa Belediyesi Temizlik İşlerinden yoğun mesai

7 saat önce

Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Aliağa için çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ağapark bölgesi Güzelhisar çayı yolu üzerinde temizlik çalışması yaptı.

Aliağa Belediyesi Temizlik İşlerinden yoğun mesai, System.String[]

Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Aliağa için çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ağapark bölgesi Güzelhisar çayı yolu üzerinde temizlik çalışması yaptı.


Kent genelinde rutin temizlik çalışmalarına mesai mefhumu gözetmeksizin devam eden Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların günübirlik olarak kullandıkları ve piknik yaptıkları alanlarda da toplu temizlik yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bu kapsamda vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan Güzelhisar çay yolu üzerinde temizlik çalışması yaptı.


Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasında doğaya atılan ve doğada kaybolması binlerce yılı alan plastik poşetler, pet şişeler ile cam kırıkları titizlikle toplandı. Hummalı bir çalışma yürüten 10 kişilik ekip Güzelhisar çayının denizle buluştuğu alanı boydan boya temizleyerek tertemiz yaptı. Pırıl pırıl bir hale getirilen bölgenin çöplüğü andıran görüntüsünden eser kalmadı. Temizlik çalışmasının ardından toplanan çöpler belediye araçları ile toplama alanına götürüldü. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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