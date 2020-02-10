Aliağa Belediyesi vektörle mücadele ve ilaçlama hizmeti alacak - Son Dakika
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Aliağa Belediyesi vektörle mücadele ve ilaçlama hizmeti alacak

6 saat önce

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 3 aylık Vektörle Mücadele İlaç Dahil Hizmet Alımı için ihaleye çıkıyor.

Aliağa Belediyesi vektörle mücadele ve ilaçlama hizmeti alacak, System.String[]

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 3 aylık Vektörle Mücadele İlaç Dahil Hizmet Alımı için ihaleye çıkıyor. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesi gereği açık ihale usulünce gerçekleştirilecek.


3 ay süreyle dokuz personel, iki araç ve vektörlerle mücadele ekipmanı ile vektörlerle mücadele ilaç dahil hizmet alımını kapsayan ihale 25 Şubat Salı günü saat 10.00'da Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 iş günü olarak belirlendi. İstekliler gerekli detaylara EKAP'ta yer alan ihale dokümanındaki idari şartnameden ulaşılabilecek. Duyurusu yapılan ihale ilanında ihaleye katılabilme şartları, istenilen belgeler ve yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ayrıntılarıyla yayımlandı. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu olacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aliağa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günü olarak belirlendi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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