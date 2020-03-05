Aliağa Belediyesi yöneticilerine iletişim ve liderlik eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi yöneticilerine iletişim ve liderlik eğitimi - Son Dakika

Aliağa Belediyesi yöneticilerine iletişim ve liderlik eğitimi

6 saat önce

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurum içi eğitim faaliyetlerine önem veren Aliağa Belediyesi, üst ve orta kademe yöneticilerine liderlik, takım çalışması ve etkili iletişim eğitimi verdi.

Aliağa Belediyesi yöneticilerine iletişim ve liderlik eğitimi, System.String[]

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla kurum içi eğitim faaliyetlerine önem veren Aliağa Belediyesi, üst ve orta kademe yöneticilerine liderlik, takım çalışması ve etkili iletişim eğitimi verdi.


Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından meclis salonunda gerçekleştirilen liderlik, takım çalışması ve etkili iletişim eğitimi ilgi gördü. Üst ve orta kademe yöneticilerine verilen eğitimlere; belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile şefleri katıldı.


Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refet Polat tarafından verilen eğitim yaklaşık üç saat sürdü. Polat, iki etaptan oluşan eğitimde, ilk olarak katılımcılara teorik bilgiler aktardı. İletişimin gücüne, olaylara doğru ve planlı yaklaşmanın önemine değinen Polat, daha sonra uygulamalı eğitimler verdi. Bir liderin nasıl davranması ve takım çalışmasının gerekliliklerinden bahseden Polat, katılımcılara sahnede grup çalışması yaptırdı. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:02 Kaynak: İHA
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