Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri 2020 yılında da güven verdi - Son Dakika

Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri 2020 yılında da güven verdi

04.01.2021 16:17
Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri 2020 yılında da güven verdi, System.String[]

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2020 yılında kent genelinde huzuru tesis etmek ve halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam etti.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2020 yılında kent genelinde huzuru tesis etmek ve halk sağlığını korumak için çalışmalarına aralıksız devam etti. Zabıta müdürlüğü bir yıllık dönemde vatandaşlardan gelen 2 bin 941 ihbar ve şikayete müdahale etti. Kabahatler Kanunu kapsamında 189, Aliağa Belediyesi Encümeni kararları doğrultusunda ise 78 yasal işlem gerçekleştirdi.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşın refah ve huzuru için 1 müdür, 1 zabıta amir vekili ve 24 zabıta memuru olmak üzere toplam 26 personelle Aliağa Merkez ve Yeni Şakran Mahallesinden Helvacı'ya kadar çok geniş bir alanda dört devriye aracı ve dört motorize ekiple 7/24 esasına göre görev yapıyor. Zabıta müdürlüğü, Hilal Masa'nın Alo 153 veya 0 530 277 2222 WhatsApp hattına vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri değerlendiriyor. 2020 yılında zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen 2 bin 941 ihbar ve şikayete müdahale etti.

Çözüm odaklı çalışma

Faaliyetlerini çözüm odaklı sürdüren zabıta ekipleri kent genelinde ruhsatlandırma, dilenci ve hurdacı şikayetleri, kaldırım işgali, yol işgali, gürültü, çevreyi kirletme, yer izni gibi konulara anında müdahale ederek vatandaşların şikayetlerinin çözüme kavuşturuyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yılın 12 aylık döneminde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 189, Aliağa Belediyesi Encümeni kararları doğrultusunda ise 78 yasal işlem gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda 331 işletmenin ruhsatlandırılması sağlandı.

Sağlıklı ve güvenli alışveriş için sıkı denetim

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak için yıl boyunca kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri ayrıca yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştirdiği denetimlerini özel günlerde de sıklaştırdı. Market, alışveriş merkezi, unlu mamuller gibi çeşitli gıda satan işletmelerde ve pazar yerlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf fiyatı ile kasa fiyatının uyuşup uyuşmadığı, üretim yerleri ve işletmelerin aldığı hijyen, Covid 19, sosyal mesafe tedbirlerinin yanı sıra ruhsatlarında yer alan iş kollarının fiili durumlarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Covid-19 tedbirlerine uyulması sağlandı

Korona virüs salgını sürecinde ise İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü süratle harekete geçerek Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli uygulamaları yerine getirdi. Ortak yaşam alanlarında ekipler tarafından gerekli denetimler yapılarak Covid-19 tedbirlerine uyulması sağlandı. - İZMİR

Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri 2020 yılında da güven verdi
Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri 2020 yılında da güven verdi
Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri 2020 yılında da güven verdi
Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri 2020 yılında da güven verdi
Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri 2020 yılında da güven verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesi Zabıta ekipleri 2020 yılında da güven verdi - Son Dakika


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