Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

7 saat önce

Aliağa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Aliağa Belediyesinde toplu sözleşme sevinci, System.String[]

Aliağa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Aliağa Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasındaki toplu sözleşme için bir tören düzenlendi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın makamında gerçekleştirilen imza törenine; Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir- Aydın Şube Başkanı Fatih Yücesoy ile beraberindeki sendika heyeti katıldı.


Yapılan anlaşmaya göre, Aliağa Belediyesi bünyesinde görev yapan memurlar her ay maaşlarına ek olarak brüt 2 bin 368 TL sosyal denge zammı alacak. Ayrıca çalışanlara, net bin TL eğitim yardımının yanı sıra Ramazan ve Kurban Bayramlarında da net birer liralık ikramiye ödemesi yapılacağı öğrenildi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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