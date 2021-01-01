Aliağa Belediyesinden 2020'de 150 bin metrekarelik asfalt - Son Dakika

Aliağa Belediyesinden 2020'de 150 bin metrekarelik asfalt

01.01.2021 00:08
Aliağa Belediyesinden 2020'de 150 bin metrekarelik asfalt, System.String[]

Aliağa Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında son bir yılda 150 bin metrekarelik alana sıcak asfalt serimi gerçekleştirirken, 70 bin metrekarelik alana da kilit taş döşemesi yaptı.

Aliağa Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında son bir yılda 150 bin metrekarelik alana sıcak asfalt serimi gerçekleştirirken, 70 bin metrekarelik alana da kilit taş döşemesi yaptı.

Aliağa Belediyesi, belirlediği plan ve program çerçevesinde 2020 yılında da yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürdü. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında muhtelif cadde ve sokaklarda ihtiyaç doğrultusunda sıcak asfalt seriminin yanı sıra yol yapım ve taş döşeme işlemleri de gerçekleştirildi.

Aliağa'ya prestij cadde

Kent genelinde ulaşımın rahatlatılması adına ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım çalışması da yapan Aliağa Belediyesi, Siteler Mahallesi'nde yapımını tamamladığı caddeye efsane sanatçı Barış Manço'nun adını verdi. Mahalleye prestij katan 800 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki caddeye altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 4 bin 500 metrekare karo taşı döşendi. Kaldırım imalatlarının ardından 5 bin ton sıcak asfalt serildi. Peyzaj ve aydınlatma çalışmalarıyla estetik bir görünüme kavuşturulan cadde, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Kentte ilk defa yol kenarlarında olması gereken trafik levhaları yola yansıtılarak caddeye çağdaş bir görünüm kazandırıldı.

Güzelhisar Caddesi genişletildi

Araç trafiğini rahatlamak ve sürücülerin araçlarıyla daha güvenli seyahat etmesini amaçlayan Aliağa Belediyesi, kentin önemli arterlerinden biri olan Güzelhisar Caddesi'ni imar planlarına uygun şekilde genişleterek asfaltladı. Cadde üzerindeki kaldırım imalatı ile bisiklet yolu yapımı için de çalışmalar devam ediyor.

150 bin metrekarelik asfalt serildi, 70 bin metrekarelik taş döşendi

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Koordinesindeki çalışmalar kapsamında son bir yılda Yeni Mahalle'de 98 Bin 200, Yeni Şakran'da 13 Bin 500, Çıtak'ta Bin, Yalı Mahallesi'nde 500, Siteler Mahallesi'nde 25 Bin, Kazım Dirik Mahallesi'nde Bin, Samurlu Mahallesi'nde ise 10 Bin 800 olmak üzere toplam 150 Bin metrekarelik alana sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca Yeni Şakran'da 41 Bin 200, Hacıömerli Mahallesi'nde 26 Bin 200, Çaltılıdere Mahallesi'nde ise 2 Bin 600 metrekare olmak üzere toplam 70 Bin metrekarelik alanda kilit taş döşemesi yapıldı. - İZMİR

Aliağa Belediyesinden 2020'de 150 bin metrekarelik asfalt
Aliağa Belediyesinden 2020'de 150 bin metrekarelik asfalt
Aliağa Belediyesinden 2020'de 150 bin metrekarelik asfalt
Aliağa Belediyesinden 2020'de 150 bin metrekarelik asfalt
Aliağa Belediyesinden 2020'de 150 bin metrekarelik asfalt

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesinden 2020'de 150 bin metrekarelik asfalt - Son Dakika


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