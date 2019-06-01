Aliağa Belediyesinden bayramda ücretsiz ulaşım
33 dakika önce
Aliağa Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da kabristan ziyaretleri için vatandaşına ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Aliağa Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:16 Kaynak: İHA
, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı
'nda da kabristan ziyaretleri için vatandaşına ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
Aliağa Belediye otobüsleri arefe günü
ile bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşları ilçe mezarlığına ücretsiz olarak taşıyacak.
İlçe merkezinden yapılacak olan seferler için kalkış yeri Aliağa Gençlik Merkezi önü olacak. Seferler 10.00-12.00-14.00 ve 16.00'da gerçekleştirilecek. Yeni Mahalle
servisi ise 10.00-12.00-14.00 ve 16.00 saatlerinde Jandarma
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