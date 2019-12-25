Aliağa Belediyesinden çalışanlarına motivasyon semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesinden çalışanlarına motivasyon semineri - Son Dakika

Aliağa Belediyesinden çalışanlarına motivasyon semineri

6 saat önce

Aliağa Belediyesi, çalışanlar arasında birlikteliğin ve verimliliğin artırılması amacı ile motivasyon semineri düzenledi.

Aliağa Belediyesinden çalışanlarına motivasyon semineri, System.String[]

Aliağa Belediyesi, çalışanlar arasında birlikteliğin ve verimliliğin artırılması amacı ile motivasyon semineri düzenledi.


Kişisel Gelişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt tarafından Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde verilen 'Kendine Yaslanan Dik Yürür' isimli seminere Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile belediye birimlerinde görev yapan tüm müdürler ve müdürlük personelleri katılım sağladı. Hayata dair konulara değinen Kurt, yaklaşık iki saat süren seminerde; insanın kendi içerisindeki gücü ve potansiyeli keşfedebilmesinin yanı sıra motivasyon, verimlilik, başarılı olabilmenin yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, eğlenceli ve interaktif bir şekilde gerçekleştirilen seminerin sonunda Kişisel Gelişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt'a teşekkür çiçeği takdim etti. Aliağa Belediyesi çalışanları olarak Aliağa'da yaşayan herkesi mutlu etme görevlerinin olduğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, "İnsanlarımızı mutlu edebilmemiz için öncelikle kendimizi mutlu edebilmemiz gerekiyor" dedi.


"Siz kendinizin her şeyisiniz"


Seminer sonunda açıklamalarda bulunan Kişisel Gelişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt ise şunları söyledi: "Beyini etkin kullanma teknikleri, insanın kendisini yönetebilme sanatı, duygu kontrolü ve bu konuyla ilgili öğrendiğimiz pratik metotları, vatandaşlarımıza, kendimize ve ailemize nasıl uygulayacağımıza dair bilgiler paylaştık. İnsanlar kendilerine yaslandığı ve başkalarından beklentiyi bıraktıkları andan itibaren bilmediklerini kendilerinden de öğrenebiliyorlar. Seminerimizde kendi gücümüzü kullanmaya yönelik tüm teknikleri Aliağa Belediyesinin çalışanlarıyla paylaştık. Seminere ilgi gösteren başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere tüm çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Siz kimsenin kimsesi değil, siz kendinizin her şeyisiniz." - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Serkan Acar, Tüpraş, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Putin, 5 generali görevden aldı

Son Dakika Haberleri
22:20 Gaziantep'te, 'kurtuluş' resepsiyonu - Son Dakika
22:20 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" - Son Dakika
22:19 Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
22:16 Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:24:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa Belediyesinden çalışanlarına motivasyon semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]