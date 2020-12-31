Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı - Son Dakika

Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı

31.12.2020 18:19
Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı, System.String[]

Aliağa Belediyesi, doğal nar ekşisi ile meşhur Çıtak Mahallesini nar ağaçları ile donatıyor.

Aliağa Belediyesi, doğal nar ekşisi ile meşhur Çıtak Mahallesini nar ağaçları ile donatıyor. Mahalle ve çevresindeki nar popülasyonunu artırmak ve geliştirmek amacıyla ilk etapta 600 adet nar ağacı dikildi. Çalışmalar 2021 yılında da sürecek.

Çıtak Mahallesinde nar yetiştiriciliğinin ve nar ekşisi yapımının çok eski yıllara dayandığını belirten Çıtak Mahalle Muhtarı Üstün Güleç, mahalle halkı tarafından üretilen nar ekşisini tüm sofralarda vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Çıtak'ın 1850 yıllarında kurulmuş bir köy olduğunun altını çizen Muhtar Üstün Güleç, "Nar yetiştiriciliği 1870'lerden bu yana köy halkı tarafından yapılıyor. Çıtak'ın kendisine has narı olmasına rağmen bu alanda çok fazla tanıtma imkanı bulamadık. Çıtak Nar'ının tescil edilmesi hususunda Aliağa Belediyesi ile görüşmelerimizi yaptık. Görüşmelerimiz sonucunda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çıtak Mahallesinde nar yetiştiriciliği ile ilgili incelemeler yaptırdı. Mahallemizde nar üretiminin artırılması ve Çıtak doğal nar ekşisinin tanıtılması konusunda önemli kararlar alındı" dedi. Amaçlarının Çıtak doğal nar ekşisinin ülke genelinde tanıtımını ve şişelemesini yaparak piyasaya sürmek olduğunu da sözlerine ekleyen Güleç, "Aliağa Belediyesi, nar üretiminin artırılması konusunda mahallemizin girişinde yolun sağına ve soluna toplam 600 adet nar ağacı dikti. Yaptığı çalışmalardan ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Nar ekşisi nasıl yapılır?

Çıtaklı kadınlar mahalle ve çevresinde yetiştirilen doğal narları tek tek topladıktan sonra sopalarla vurarak nar tanelerini kabuğundan ayıklıyor. Çuvalların içerisine konulan nar tanelerinin tepelemek suretiyle suyu çıkartılıyor. Ezerek çıkardıkları nar suyu, koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. 10-15 kilogram nardan yaklaşık 1 kilogram nar ekşisi elde ediliyor. Nar ekşisi daha sonra soğutularak damacanalara dolduruluyor. Ekşi narların tanelenip suyu sıkıldıktan sonra kaynatılması ile elde edilen nar ekşisi, üreticinin yüzünü güldürürken tüketenin de ağzını tatlandırıp vücuduna sıhhat veriyor. - İZMİR

Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı
Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı
Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı
Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Çıtak, Nar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedariğine 6 ay yasak Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada
Oyuncu Didem Erol ve sevgilisi Nathan Cowles evlendi Oyuncu Didem Erol ve sevgilisi Nathan Cowles evlendi         
17:55
Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz         
17:26
Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı         
16:07
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Enes Batur açık ara farkla zirveye oturdu 2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Enes Batur açık ara farkla zirveye oturdu         
15:01
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 18:36:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei