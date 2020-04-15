Aliağa Belediyesinden çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesinden çocuklara 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Aliağa Belediyesinden çocuklara 23 Nisan sürprizi

6 saat önce

Aliağa Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. kuruluş yılında, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği ödüllü yarışmalarda buluşturuyor.

Aliağa Belediyesinden çocuklara 23 Nisan sürprizi, System.String[]

Aliağa Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100. kuruluş yılında, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği ödüllü yarışmalarda buluşturuyor.


'Evde Kal' çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan çocukları unutmayan Aliağa Belediyesi, çocukların evlerinde geçirdiği zamanı verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla mail üzerinden şiir, kompozisyon ve resim yarışması başlatıyor. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı', 'Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 100. Yılı', 'Mustafa Kemal Atatürk' ve 'Cumhuriyet' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına; ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri resim, ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri şiir, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ise kompozisyon dallarında katılabilecek.


Ödüller adrese teslim


Aliağa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğindeki yarışmada eserler 20 Nisan Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar boyutu 20 MB'den düşük olacak şekilde 23nisan100yil@aliaga.bel.tr adresine mail olarak gönderebilecek. Öğrenciler aynı zamanda yarışma hakkında bilgi almak için 0554 533 8631 numaralı telefonu arayabilecek. Gönderilen eserler kendi alanlarında uzman jüri ekibi tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler dizüstü bilgisayar, ikinciler tablet, üçüncüler ise akıllı saat ile ödüllendirilecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü adreslerine teslim edilecek.


Yarışma bilgileri


Şiir ve kompozisyonlar bilgisayar ortamında 'Times New Roman' yazı tipinde, 12 punto boyutunda, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılacak. Şiirde ölçü kullanıp kullanmamak serbest olup, yazılan şiirler iki sayfayı geçmeyecek şekilde olacak. Resim alanındaki eserlerde ise resim tekniği ve malzemeler serbest. Yarışmaya kabul edilecek resimlerin boyutu A3 olup, kaliteli çözünürlükte fotoğrafı çekilerek başvuru mail olan 23nisan100yil@aliaga.bel.tr adresine gönderilecek. Tüm eserler, yarışmanın adı ve konusuna uygun, özgün ve orijinal olması gerekiyor. Eserlerin taklit ya da kopya olduğu tespit edilmesi halinde eser hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılacak, yarışmacılara verilen ödül ise geri alınacak. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:12 Kaynak: İHA

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