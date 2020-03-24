Aliağa Belediyesinden çocuklara özel eğitici video - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesinden çocuklara özel eğitici video - Son Dakika

Aliağa Belediyesinden çocuklara özel eğitici video

6 saat önce

Korona virüs salgınına karşı vatandaşlarını her mecrada bilgilendirmeye devam eden Aliağa Belediyesi, bu süreçte evlerinde kalan çocukları da unutmadı.

Aliağa Belediyesinden çocuklara özel eğitici video, System.String[]

Korona virüs salgınına karşı vatandaşlarını her mecrada bilgilendirmeye devam eden Aliağa Belediyesi, bu süreçte evlerinde kalan çocukları da unutmadı.

Aliağa Belediyesi, salgın dolayısıyla eğitim kurumlarının tedbir amaçlı kapatılmasıyla zamanlarını evde geçirmek zorunda olan çocuklar için ASEV Çocuk Tiyatrosu Eğitmeni Evrim Yaşar ile birlikte özel bir video hazırladı. Videoda çocuklara virüslere karşı nasıl korunabileceklerini anlatan Evrim Yaşar, örnek aktivitelerle de evde nasıl eğlenceli vakit geçirebileceklerini gösterdi. Kişisel hijyenin öneminin vurgulandığı videoda evde sıkılan çocuklara bu süreçte evlerin daha güvenli olduğu eğlenceli bir dille anlatıldı. Hazırlanan video daha çok çocuğa ve aileye ulaşması için Aliağa Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:20 Kaynak: İHA

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