Aliağa Belediyesinden Genç Sporcular İçin Beslenme Semineri

Spora ve sporcu gelişimine büyük önem veren Aliağa Belediyesi
, spor okullarında eğitim gören genç sporcular için "Çocuklarda ve Genç
Sporcularda Beslenmenin Önemi" konulu seminer düzenledi. Tüpraş
Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen seminere Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman
Karatekin, Aliağa Belediyesi Spor Okullarında ve Aliağaspor FK altyapısında eğitim gören genç sporcular ile velileri katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Diyetisyen Simge
Ozan, genç sporcularda doğru beslenmenin önemini anlattı. Sporculara ve ailelere beslenme konusunda önerilerde bulunan Diyetisyen Simge Ozan, çocukların sorularını da yanıtladı.
"Yeterli ve dengeli beslenme bir sporcunun başarısını garanti etmez"
İyi beslenen bir sporcunun kötü beslenen bir sporcuya kıyasla bazı avantajları olduğunu belirten Diyetisyen Simge Ozan, genç sporcularda beslenme konusunda şu bilgileri verdi: "Yeterli ve dengeli beslenme bir sporcunun başarısını garanti etmez. Ancak yetersiz ve dengesiz beslenmenin bazı sağlık problemlerine ve performans düşüklüklerine neden olabilir. İyi beslenen bir sporcunun performansı yüksektir. Yapılan antrenmanın etkinliği maksimum düzeydedir. Sporcu üst düzey dikkate ve motivasyona sahip olur. Hastalık ve sakatlanma oranı düşük, bu gibi durumlarda ise toparlanma süresi kısadır. Büyümesi ve gelişmesi iyi düzeydedir. Vücut ağırlığı ve vücut yağı önerilen sınırlarda veya bu sınırlara yakındır."
"Tükettikleri sıvı miktarı fazla olmalı"
Beslenmenin sporcunun gereksinimi olan enerji ve besin ögeleri ile yeterli sıvı alımını içermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Diyetisyen Simge Ozan, "Sporcuların enerji ve besin gereksinimleri yaş, cinsiyet ve spor dalları açısından farklılık göstermekle birlikte, temel beslenme kuralları tüm sporcular için benzerdir. Genel olarak sporcuların karbonhidrattan zengin diyetle beslenmesi önerilirken, protein, vitamin ve mineralleri yeterli tüketmesi, yağdan sağlanan enerjinin spor yapmayan bireylerden biraz düşük olması önerilmektedir. Ayrıca sporcuların tükettikleri sıvı miktarı da fazla olmalıdır" dedi.
Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, seminere verdiği katkılardan ötürü Diyetisyen Simge Ozan'a teşekkür plaketi takdim etti. Seminer programı sonrasında da tüm sporculara katılım sertifikası verildi. - İZMİR