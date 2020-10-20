Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele - Son Dakika

Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele

20.10.2020 16:50
Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele, System.String[]

Aliağa Belediyesi, kırmızı palmiye böceği istilasına karşı etkin mücadele ediyor.

Aliağa Belediyesi, kırmızı palmiye böceği istilasına karşı etkin mücadele ediyor. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yeni Şakran Sahili, Uğur Mumcu Parkı ve kentin muhtelif yerlerinde bulunan tüm palmiye ağaçlarının periyodik bakımları gerçekleştiriliyor.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde bazı palmiyelerde görülen kırmızı palmiye böceğinin tüm palmiyelere yayılmasını önlemek ve diğer palmiyeleri koruma altına almak amacıyla ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Uğur Mumcu Parkı'ndaki palmiye ağaçları ilaçlanarak koruma altına alınıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kırmızı böcek tehdidine karşı etkili ilacı bitkinin öz sıvısına enjekte ederek palmiye ağaçlarını ilaçlıyor. Ağaç gövdesine açılan 10 santimetrelik oluklardan, ilaç ağacın içerisine enjekte ediliyor. Ardından açılan oluklar, aşı macunu ile kapatılıyor. Son aşamada ise ağacın tamamında yüzeysel bir ilaçlama yapılarak koruma altına alınıyor. Bu yöntem sayesinde palmiyelerin gövdesine girerek ağaçların çürümesine neden olan kırmızı palmiye böceğinin itlaf edilmesi ve verdiği zararın durdurulması sağlanıyor.

Hasta olan ağaçlar işaretleniyor

Fenix ve palmiye ağaçlarının bakımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, "Aliağa'mızda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda hasta olan fenix ve palmiye ağaçlarımızı kırmızı boya ile işaretledik. Amacımız hasta olan ağaçları biran önce tedavi ederek hastalığın diğer ağaçlara geçişini engellemek. Hastalığımızın sebebi palmiye kırmızı böceği. Palmiye kırmızı böceğinin ergin olanları ağaçların yeşil yapraklarını yiyerek zarar veriyor. Larvaları ise ağacın içinde beslenerek fenix ve palmiyelerin içinin çürümesine ve devrilmesine neden oluyor. Bu durum hem sağlıklı ağaçları kaybetmemize hem de aşırı rüzgarlı havalarda devrilerek vatandaşlarımıza ve çevreye zarar verme ihtimalini ortaya çıkarıyor" dedi.

Erken tedavi kurtarıyor

İşaretlenen ağaçların tedavi çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, "Tedavilerimizde tarım bakanlığı ruhsatı olan ilaçları kullanıyoruz. Erken tedaviye başlanırsa ağacı kurtarma ihtimalimiz çok yüksek. Tepe kuruması gerçekleşen palmiyeleri kurtarmak ise maalesef pek mümkün olmuyor. Tepe kuruması gerçekleşen ve tedavisi mümkün olmayan ağaçları kökünden keserek yerine yeni ağaçlar dikiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele
Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele
Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele
Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı
Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi         
17:04
Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali         
16:43
Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı         
16:18
TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir         
16:05
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı         
14:54
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı         
14:05
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi         
13:28
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi         
11:18
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 17:16:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei