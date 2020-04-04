Aliağa Belediyesinden pazaryerinde sıkı denetim - Son Dakika

Aliağa Belediyesi, İçişleri Bakanlığının pazaryerleri ile ilgili yayımladığı genelgelere uygun bir hale getirilerek açılan cumartesi pazarında tedbir ve uygulamalarını üst seviyede tuttu.



Pazar yeri girişinde Milletin Sağlık Ekibi tarafından tüm vatandaşların önce ateşi ölçüldü. Ardından maske dağıtımı yapılarak, vatandaşların pazar alanına girişleri yoğunluk oluşmaması adına kontrollü bir şekilde, sırayla sağlandı. Girişte ve çeşitli noktalara el dezenfekte stantları kuruldu. Genelge gereği pazar yerinde normal tezgah sayısının sadece üçte biri oranında tezgah kuruldu. Aliağa Belediyesi Zabıta Ekipleri, tezgahlar arası üç metre mesafe olmasına dikkat ederken, vatandaşlara da sosyal mesafe kuralına uymaları ve yaş sebze meyveleri seçerek almamaları yönünde sık sık anonslar yaptı. Pazarcı esnafının ise bağırarak satış yapmasına izin verilmedi. Genelge kapsamında, şehir dışından gelen pazarcı esnafının tezgah açmasına izin verilmezken, ilçe dışından gelen esnaflardan ise güncel sağlık kontrolleri yapılmış olanlara izin verildi. Açılan tezgahlarda sadece gıda, temizlik, hijyen gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışı yapıldı. - İZMİR