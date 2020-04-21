Aliağa Belediyesinden vatandaşlarına bayram sürprizi - Son Dakika

Aliağa Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan Aliağalılara bayram öncesi bayrak sürprizi yapıyor.



Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı kutlanacak. Aliağa Belediyesi, bu yıl törenlerin yapılamayacak olması sebebiyle özellikle çocukların bayram sevincini buruk yaşamamaları için vatandaşlara bayrak dağıtıyor. Milletin Ekibi, salgın nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu bu yıl evlerinde yaşayacak olan çocuklar ve vatandaşlar için merkez, Yeni Şakran ve Helvacı'da kurulan stantlar vasıtasıyla 21-22 Nisan tarihlerinde 10 bin Türk bayrağı dağıtacak.



23 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de tüm Aliağalılar, balkonlarında saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan ellerinde ay yıldızlı bayraklarla coşkuyla okuyacak. Aliağa Belediyesi ayrıca, caddeleri 100. yıla yakışır bir şekilde dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle de donatacak. Bayrak almak isteyen vatandaşlar, Aliağa Devlet Hastanesi önü, Demokrasi Meydanı, Mustafa Ekmekçi Meydanı, Siteler Mahallesi, İstiklal Caddesi, Hükümet Konağı önü, Yeni Şakran merkez, Helvacı merkez ve lojmanlarda kurulan stantlardan bayrak alabilecek. - İZMİR