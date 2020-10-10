Aliağa Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı - Son Dakika

Aliağa Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı

10.10.2020 11:51
Aliağa Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı, System.String[]

Aliağa Belediyesi, 2021 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandığı mecliste, 276 milyon 822 bin 52 TL'lik bütçeyi belediye birimlerince kullanılmak üzere oy birliğiyle kabul etti.

Aliağa Belediyesi, 2021 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandığı mecliste, 276 milyon 822 bin 52 TL'lik bütçeyi belediye birimlerince kullanılmak üzere oy birliğiyle kabul etti.

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2021 mali yılı performans programını ve 2021 mali yılı bütçe tasarısını görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde meclis salonunda gerçekleştirilen ikinci birleşimde meclis üyeleri, bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı.

En yüksek bütçe Fen İşleri Müdürlüğünün

Oylamaya sunulan 276 milyon 822 bin 900 liralık bütçe denge kararnamesi, belediyeye bağlı birimlerce kullanılmak üzere oy birliği ile kabul edildi. 2021 mali yılı stratejik alanlara göre, kaynak ihtiyacı toplamı 205 milyon 899 bin 52 lira olarak tahmin edilirken, performans programı oy birliği ile kabul edildi. 2021 mali yılı fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyine göre en yüksek bütçe, 91 milyon 221 bin lira ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrıldı.

"Hepimizin yüreği Azerbaycan'da"

Birleşimin ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Hepimiz beden olarak buradayız; ancak hepimizin yüreği Azerbaycan'da. Azerbaycan'dan güzel haberler geliyor. Temennim o dur ki 29 Ekim'de çifte bayram kutlayalım" dedi.

Ekim ayı meclisi ikinci birleşimi bir sonraki oturumun 3 Kasım 2020 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesi ile son buldu. - İZMİR

Aliağa Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı
Aliağa Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı
Aliağa Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile onaylandı - Son Dakika

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