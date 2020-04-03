Aliağa Cumartesi Pazarı açılıyor - Son Dakika

Aliağa Cumartesi Pazarı, İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında, pazaryerleri ile ilgili yayımladığı genelgelere uygun bir hale getirilme çalışmalarının tamamlanmasıyla yarın hizmete açılıyor.



Genelge kapsamında, il dışından gelecek olan pazarcı esnafının tezgah açmasına izin verilmeyecek olup ilçe dışından gelecek esnaflardan ise güncel sağlık kontrolleri yapılmış olanlara izin verilecek. Genelge gereği pazar yerinde normal tezgah sayısının sadece üçte biri oranında tezgah kurulmasına izin verilecek. Sosyal mesafe kuralının uygulanacağı pazar yerinde tezgahlar arasında üçer metre mesafe olacak. Sağlık açısından yoğunluğun en aza indirilmesi ve daha güvenli alışveriş yapılabilmesi amacıyla vatandaşlar pazar yerine sırayla alınacak. Giriş noktalarında belediye birimlerince vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak koruyucu maske dağıtılacak. Vatandaşların kullanabilmesi için belirli noktalarda el dezenfekte stantları bulunacak. Açılan tezgahlarda sadece gıda, temizlik, hijyen gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına izin verilecek. - İZMİR