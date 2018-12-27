Aliağa'da 147 İş Yeri Kapandı, 236 İş Yeri Açıldı

Türkiye'nin en fazla göç alan kentleri arasında yer alan sanayi kenti İzmir'in Aliağa ilçesinde, 2018 yılında 236 yeni iş yeri açılırken, kapanan iş yeri sayısı 147 oldu.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, 2018 yılını değerlendirdi. Esnaflarda en büyük sıkıntının mesleği devam ettirecek çırak bulunamaması olduğunu ifade eden Berk, 2018 yılında 236 yeni iş yeri açıldığını, 147 iş yerininde kapandığını bildirdi. Berk, "Esnaf ve sanatkarlarımız, adeta bir çimento gibi milletimizi bir arada tutan, savunan, yaşatan, büyüten bir topluluk olmuştur. Selçuklu'dan beri devletimizi ve milletimizi ayakta tutan omurga görevi gören esnaf ve sanatkarlarımız, bugün de aynı anlayışa sahiptir. Geçtiğimiz yıllardan bu yana her şartta toplumun ve ülkemizin menfaati için çalışıp üretmeye devam eden esnafımızın en büyük sıkıntısı, el verecek çırak bulamamasıdır. Buna rağmen 2018 yılında ilçemiz Aliağa'da esnaf ve sanatkar sayımız 236 yeni iş yeri ile artmıştır" dedi.

Aliağa'nın konumu itibariyle sanayinin gelişmişliğine dikkat çeken Serdar Berk, esnafın nakit sıkıntısını çektiğini söyledi. Berk, şöyle devam etti:

"15 Aralık itibariyle, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın bin 400 aktif üyesi bulunuyor. 2018 yılında ilçemizde, çeşitli nedenlere bağlı olarak 147 iş yeri kepenk indirdi. Kapanan 147 iş yerine karşılık; market, lokanta, kafeterya, tekel bayii, kadın-erkek kuaför gibi meslek dallarında 236 iş yeri açıldı. İş yerlerin kapanışlarına sebep olan faktörlerin başında ekonomik şartların uygun olmaması yer alıyor. 147 kişi kepenk indirmiş olmasına rağmen, 236 kişide kapananların yerine ve farklı yerlere yeni iş yerleri açmış durumda. Bu kapanmalar, iflas etti mantığı ile algılanmamalı; devredenler olmuştur, emekliliği gelenler olmuştur. Bunların içerisinde iflas edenlerin olması da kaçınılmazdır." - İZMİR