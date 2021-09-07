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Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu - Son Dakika

Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu

07.09.2021 22:25

Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'da muhtarlarla bir araya gelerek muhtarların taleplerini dinledi.

Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu

İZMİR - MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'da muhtarlarla bir araya gelerek muhtarların taleplerini dinledi. Başkan Serkan Acar, köy iken mahalleye dönüşen 19 mahallenin 'kırsal mahalle' olarak kabul edildiğinin müjdesini verdi.

Aliağa'da düzenlenen muhtarlar buluşmasına MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Aliağalı muhtarlar, istek ve taleplerini iletirken Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kent sınırları içerisinde yer alan 19 mahallenin 'kırsal mahalle' olarak tespit edildiğini söyledi. Bu kapsamda Samurlu, Aşağı Şakran, Bahçedere, Bozköy, Çakmaklı, Çaltılıdere, Çıtak, Çoraklar, Güzelhisar, Hacıömerli, Horozgediği, Kalabak, Kapukaya, Karaköy, Karakuzu, Şehit Kemal, Uzunhasanlar, Yukarı Şehit Kemal ve Yüksekköy Mahalleleri, Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında oybirliği ile karara bağlanmasının ardından 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu.

"Hepimize hayırlı uğurlu olsun"

Aliağa sınırları içinde yer alan 19 mahallenin 'kırsal mahalle' ilan edildiğini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Geçtiğimiz aylarda belediye meclisimizde kırsal mahalle konusunda verdiğimiz önerge meclis üyelerimizin oy birliği ile kabul edildi. Mevzuat gereği büyükşehir belediyesinde de onaylanan önergemiz ile 19 mahallemiz kırsal mahalle ilan edildi. Bu mahallelerde zirai amaçlı araziler ve kırsal nitelikli konutlar emlak vergisinden muaf olacak. Bina, inşaat ve imarla ilgili harçlar alınmayacak. İçme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin iş yerlerinde yüzde 50'si, konutlarda yüzde 25'i ödenecek. Vatandaşlarımız kendileri için hazırlanacak başvuru dilekçelerini doldurduktan sonra muafiyetler sisteme işlenecek. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Muhtarlarımızın Türk Devleti'nin millete uzanan eli olduğunu biliyoruz"

Muhtarların Türk demokrasisinin çekirdekleri olduğunu ifade eden MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Toplumun nabzını elinde tutan, mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev insanlarımızın derdine derman olan değerli muhtarlarımızla bir arada olmaktan onur duyuyorum. Sizler kimin ne sorunu var bilen insanlarsınız. Muhterem Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle, 'Muhtarlıklarımız varsa, demokrasimiz diridir. Muhtar demek mahallenin hadimi demektir. Muhtar demek mahalledeki devlet, mahalledeki dirayet, mahalledeki cesaret demektir.' Liderimizin çizdiği vizyonda muhtarlık sistemine saygıyla bakıyor, muhtarlarımızın Türk Milleti'nin dili, Türk Devleti'nin ise millete uzanan eli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırsal mahalle statüsü hangi olanakları sunuyor?

Kırsal mahalle statüsü kazanan yerleşim birimlerinde, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve arazilerle mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak. Bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar kalkacak, diğer vergi, harç ve harcamalara katılım payı yüzde 50 indirimli uygulanacak. İçme ve kullanma suları için alınacak ücretler en düşük tarifenin konutlarda yüzde 25'ini, işyerlerinde yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde belirlenecek.

Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu
Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu
Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu
Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu
Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu
Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu
Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Aliağa'da 19 mahalle 'kırsal mahalle' statüsüne kavuştu - Son Dakika


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