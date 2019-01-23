Aliağa'da 2018 Yılında 98 Şahsa Fetö'den İşlem
1 saat önce
İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesinde 2018 yılında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 98 şahıs hakkında işlem yapıldı.
İZMİR (İHA) – İzmir
'in Aliağa
ilçesinde 2018 yılında FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 98 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ve TEM Büro Amirliği tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 2018 yılında Aliağa'da 6 kişi tutuklandı, 58 şahıs hakkında da adli tahkikat yapıldı. Ayrıca diğer il ve ilçelerden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelilerine yönelik gönderilen savcılık talimatları kapsamında 34 şahsa operasyon düzenlenerek ilgili adli mercilere teslim edildi. Önümüzdeki dönemlerde de FETÖ/PDY üyelerine yönelik daha etkin bir şekilde mücadeleye devam edileceği bildirildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:06 Kaynak: İHA
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