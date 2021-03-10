Aliağa'da 684 üreticiye 17 bin 100 adet zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Aliağa'da 684 üreticiye 17 bin 100 adet zeytin fidanı dağıtıldı

10.03.2021 18:12
Aliağa'da 684 üreticiye 17 bin 100 adet zeytin fidanı dağıtıldı, System.String[]

İzmir'de Aliağa Belediyesinin, "Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi" kapsamında mahallelerde gerçekleştirdiği zeytin fidanı dağıtımlarının son durağı Helvacı Mahallesi oldu.

İzmir'de Aliağa Belediyesinin, "Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi" kapsamında mahallelerde gerçekleştirdiği zeytin fidanı dağıtımlarının son durağı Helvacı Mahallesi oldu. Fidan dağıtım programında Helvacılı 104 üreticiye 2 bin 600 adet zeytin fidanı hediye edilirken, Aliağa genelinde 684 üreticiye toplamda 17 bin 100 adet zeytin fidanı dağıtıldığı bildirildi.

Aliağa ilçesi Çıtak Mahallesi'nden "Üretimde Bereket, Üreticimize Destek" adıyla başlayan ve Çaltılıdere, Güzelhisar, Samurlu, Uzunhasanlar, Kalabak, Hacıömerli, Karaköy, Bahçedere, Aşağı Şakran, Şehitkemal, Çoraklar, Bozköy, Horozgediği, Kapukaya, Karakuzu, Yeni Şakran, Yalı, Kazım Dirik, Atatürk, Kurtuluş, Siteler, Yeni ve Kültür Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dağıtımları Helvacı'da son buldu.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organize edilen dağıtım programında, Aliağa genelinde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 684 üreticiye toplam 17 bin 100 adet zeytin fidanı teslim edildi. Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesinin ilk desteklemeleri olan zeytin fidanı dağıtım programına, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dışında olup da zeytin üreticiliği yapmak isteyen tüm vatandaşlar dahil edildi.

Aliağa Belediyesinin fidan dağıtımlarına yoğun ilgi gösteren üreticiler ve mahalle muhtarları, desteklemelerin üreticiler için çok önemli ve yerinde bir karar olduğunu belirterek, Aliağa Belediyesine teşekkür etti.

Fidan dağıtımlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Kamil Gedik, "Fidan desteklemelerinin çok önemli ve yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Tarımsal kalkınmada gelecek için önemli bir çalışma oldu" dedi.

Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Doğan da, "Üreticinin ihtiyacının karşılanmasına dönük olarak yapılan çalışmadan ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ediyorum" dedi.

"684 üreticiye toplamda 17 bin 100 adet fidan dağıtımı yaptık"

Aliağalı üreticilerin fidan dağıtımlarına göstermiş olduğu ilgi ve alakadan memnun kaldıklarını belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar ise şöyle devam etti:

"Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi kapsamında ilk olarak zeytin fidanı dağıtımlarını gerçekleştirdik. 684 üreticiye toplamda 17 bin 100 adet fidan dağıtımı yaptık. Üreticilerimizin ilgi alakası bizleri çok memnun etti. Aynı zamanda da heyecanlandırdı. Müdürlüğümüz bünyesinde tarımsal danışma ofisi kurduk. Üreticilerimiz tarımsal danışma ofisimizden sürekli olarak teknik destek alabilirler. Tarımsal kalkınma anlamında üreticilerimiz, muhtarlarımız, ziraat odamız ve ilçe tarım müdürlüğümüzle sürekli olarak diyalog halindeyiz. Zeytin fidanı dışında projelendirdiğimiz desteklemeleri de yakın bir zamanda hayata geçirmeye başlayacağız." - İZMİR

Aliağa'da 684 üreticiye 17 bin 100 adet zeytin fidanı dağıtıldı
Aliağa'da 684 üreticiye 17 bin 100 adet zeytin fidanı dağıtıldı
Aliağa'da 684 üreticiye 17 bin 100 adet zeytin fidanı dağıtıldı

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Zeytin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa'da 684 üreticiye 17 bin 100 adet zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika


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