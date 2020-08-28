Aliağa'da 7 ayda 265 çift nikah masasına oturdu - Son Dakika

Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde 265 çiftin nikahını kıydı.

Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğundan alınan bilgilere göre, 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde 265 çift nikah masasına oturdu. Farklı ülkelerden yabancı uyruklu 4 erkek ve 15 kadın, bu dönemde Türk vatandaşı ile nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi.

Aliağa Belediyesi Nikah Memuru Sezen Kutlu, 7 aylık dönemde en fazla nikahın temmuz ayında kıyıldığını açıkladı. Korona virüsü salgını nedeniyle pandemi koşullarında gerçekleşen nikahlarda önlemlere dikkat edildiğini ifade eden Kutlu, "Bu dönemde Korona virüsü salgını nedeniyle çiftler nikahlarını erteledi; ancak haziran ayı itibariyle bir artış oldu. 7 aylık dönemde en fazla temmuz ayında 92 nikah kıyıldı. Salgın nedeniyle nikah törenlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Nikah salonumuzda sosyal mesafeye uygun olarak oturma düzeni sağlıyoruz. Belediye girişinde çiftlerimizin ve misafirlerimizin ateş ölçümlerini sağlıyoruz. Dezenfektan ve maske dağıtımı ile misafirlerimizi içeri alıyoruz. Gelin ve damadımız başta olmak üzere nikaha katılanların tamamının maskeli olmasını istiyoruz" dedi. - İZMİR