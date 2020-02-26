Aliağa'da 750 konut için hak sahipleri belirlendi - Son Dakika
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Aliağa'da 750 konut için hak sahipleri belirlendi

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa'ya inşa edilecek olan 750 konut projesi için hak sahipliği belirleme kuraları çekildi.

Aliağa'da 750 konut için hak sahipleri belirlendi, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aliağa'ya inşa edilecek olan 750 konut projesi için hak sahipliği belirleme kuraları çekildi.


Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Tesislerinde noter huzurunda ve idare yetkililerinin denetiminde gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurasına ilgi yoğun oldu. Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar, çekilen kuraları heyecanla takip etti. Kura da ismi okunan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.


Öte yandan, Aliağa'da 5 bin 651 kişi hak sahipliği belirleme kurasına katılabilmek için müracaatta bulundu. 2+1 daireler için 2 bin 774, 3+1 daireler için 2 bin 877 kişi başvuru yapıldı. Çekiliş esnasında şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Kura da 2+1 tipi konut için 525, 3+1 tipi konut için ise 225 asil ve yedek aday belirlendi. Yetkililer, TOKİ kura sonuçlarının https://www.toki.gov.tr/ adresinden sorgulayabileceğini bildirdi. - İZMİR

Aliağa, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:54 Kaynak: İHA
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