Aliağa'da 78 asker yemin etti - Son Dakika

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında acemi eğitimini tamamlayan 78 er, yemin ederek askerliğinin ilk bölümünü tamamladı.

Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında acemi eğitimini tamamlayan 78 asker yemin töreni heyecanı yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, korona virüsü önlemleri en üst seviyede tutuldu. Törende İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci kısa bir konuşma yaptı. Değirmenci'nin konuşmasının ardından Türk bayrağına sarılı masaların üzerinde bulunan silahlara ellerini koyan askerler, hep bir ağızdan yemin etti. Daha sonra eğitimlerde başarılı olan askerlere ve birliğe ilk katılan askere ödülleri Albay Dursun Değirmenci tarafından verildi. Törene ayrıca; Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutan Vekili Binbaşı Bülent Usta da katıldı. - İZMİR